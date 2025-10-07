KYK ek yurt başvuruları ne zaman alınacak? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden ek yurt başvuru duyurusu geldi

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için barınma sorunu gündemde. Bu öğrencilerin en büyük beklentisi, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) ek yurt başvurularının bir an önce açılması.
KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?
KYGM (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurtları ek kontenjanlar hakkında beklenen duyuru yapıldı. Duyuruda şu cümlelere yer verildi;
"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve barınma ihtiyacı olan öğrencilerin beklediği KYK ek yurt başvuruları süreci için resmî duyuru bekleniyor.
Başvuru duyurusunun kısa süre içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve e-Devlet platformları üzerinden paylaşılması bekleniyor.
Başvuruların açılmasıyla birlikte öğrenciler, yurt tercihlerini e-Devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapabilecekler.
Yapılan tercihler sonrasında yurt yerleştirme sonuçları da yine e-Devlet üzerinden öğrencilere duyurulacak.
GEÇTİĞİMİZ YIL NE ZAMAN BAŞLADI?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilen KYK ek yurt başvurularının takvimini anlamak için, bir önceki yıl olan 2024 yılındaki süreç yol gösterici oluyor.
2024 yılında KYK yurt başvuru takvimi ve ek yerleştirme süreci şu şekilde ilerlemişti:
Asıl Başvuru Dönemi: 29 Temmuz – 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında alındı.
Asıl Başvuru Sonuçlarının İlanı: 12 Ağustos 2024'te ilan edildi.
Ek Yerleştirme Başvuruları: Kayıtlarını zamanında yaptırmayanların yerine yedek adayların çağrılması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından, ek yerleştirme başvuruları Ekim ayı içerisinde açıldı.
2024 Ek Yurt Başvuru Tarihleri: Ek başvurular, 3 Ekim – 7 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmişti.
2025 yılında YKS ek yerleştirme sonuçları 6 Ekim'de açıklandığı için, geçmiş takvime paralel olarak KYK ek yurt başvurularının çok kısa süre içinde, hatta bugün veya yarın itibarıyla açılması beklenmektedir.