KYK ek yurt başvuruları ne zaman alınacak? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden ek yurt başvuru duyurusu geldi

GEÇTİĞİMİZ YIL NE ZAMAN BAŞLADI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilen KYK ek yurt başvurularının takvimini anlamak için, bir önceki yıl olan 2024 yılındaki süreç yol gösterici oluyor.

2024 yılında KYK yurt başvuru takvimi ve ek yerleştirme süreci şu şekilde ilerlemişti:

Asıl Başvuru Dönemi: 29 Temmuz – 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında alındı.

Asıl Başvuru Sonuçlarının İlanı: 12 Ağustos 2024'te ilan edildi.

Ek Yerleştirme Başvuruları: Kayıtlarını zamanında yaptırmayanların yerine yedek adayların çağrılması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından, ek yerleştirme başvuruları Ekim ayı içerisinde açıldı.

2024 Ek Yurt Başvuru Tarihleri: Ek başvurular, 3 Ekim – 7 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmişti.

2025 yılında YKS ek yerleştirme sonuçları 6 Ekim'de açıklandığı için, geçmiş takvime paralel olarak KYK ek yurt başvurularının çok kısa süre içinde, hatta bugün veya yarın itibarıyla açılması beklenmektedir.