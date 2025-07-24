KYK yurdu başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 KYK yurt başvuruları nasıl ve nereye yapılacak?

Üniversite hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan ve şehir dışına eğitim almaya gidecek binlerce öğrenci, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. KYK yurtları için gözler GSB'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite eğitimi için şehir değiştirecek öğrencilerin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları için 2025-2026 eğitim yılına ait net bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, başvuruların Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi ve ardından gerçekleşen yerleştirme işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

2025 YKS sonuçları 22 Temmuz'da duyurulacak. Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024'te açıklanmış, KYK yurt başvuruları ise bu tarihten kısa bir süre sonra, 20 Ağustos Salı günü başlamış ve 24 Ağustos'ta sona ermişti. 2024 dönemi KYK yurt sonuçları ise 5 Eylül'de ilan edilmişti.

Bu takvime paralel olarak, 2025-2026 eğitim dönemi için de YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Ağustos ayının ortaları veya sonlarına doğru KYK yurt başvurularının başlaması öngörülüyor.

Öte yandan, KYK'nın 2024-2025 dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise 8 Ekim'de başlamış ve 13 Ekim'de tamamlanmıştı. Öğrencilerin hem yurt hem de burs/kredi başvurularıyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için GSB ve KYK'nın resmi internet sitelerini ve duyurularını takip etmeleri büyük önem taşıyor.

KYK BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Üniversite öğrencileri için büyük önem taşıyan KYK yurt başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. Bu nedenle, yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları veya diğer geçerli giriş yöntemlerini kullanmaları gerekiyor.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin başvurular öncesinde kimlikleriyle birlikte herhangi bir PTT şubesine giderek şifrelerini almaları önem taşıyor. Ayrıca, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya yeni nesil T.C. kimlik kartı gibi e-Devlet'e giriş için kullanılan diğer yöntemlere sahip olan öğrenciler de bu seçenekleri değerlendirebilecekler. Başvuru süreci başladığında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, öğrencilerin e-Devlet giriş bilgilerini şimdiden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.