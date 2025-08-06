KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2025 GSB KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Üniversite tercih sürecinin başlamasıyla birlikte, yeni bir şehirde öğrenim görecek öğrencilerin en önemli gündemi barınma ve finansal destek oluyor. Bu nedenle KYK yurt ve burs başvuru tarihleri, öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Üniversite adayları için YKS tercihleri bu yıl 1-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu sürecin ardından, yeni bir şehirde öğrenim görecek öğrencilerin en önemli gündem maddesi olan KYK yurt başvuruları için de geri sayım başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi bir başvuru tarihi açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, yurt başvurularının her zaman YKS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra başladığı görülüyor.

YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının sonunda duyurulması beklendiği için, GSB yurt başvurularının da ağustos ayının son günlerinde başlaması tahmin ediliyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Başvuru süreci tamamen e-Devlet üzerinden yürütüleceği için, öğrencilerin bu sürece hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. İşte başvuru öncesi mutlaka yapılması gerekenler:

1. e-Devlet Şifrenizi Hazırlayın

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesi için bir e-Devlet şifrenizin olması şart. Şifresi olmayan öğrencilerin, kimlik kartlarıyla birlikte en yakın PTT şubesine giderek şifrelerini almaları gerekiyor. Ayrıca, internet bankacılığı, e-imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz.

2. e-Devlet'teki Okul Bilgilerinizi Kontrol Edin

Yurt başvuruları, e-Devlet sistemindeki öğrenim bilgilerinize göre alınacak. Bu nedenle, başvurudan önce e-Devlet'e giriş yaparak okul ve bölüm bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun.

Bilgilerinizde hata veya eksiklik varsa: Hemen üniversitenizin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bilgilerinizi düzelttirin.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular, geçersiz sayılacak. Bu kritik detaya özellikle dikkat etmelisiniz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt tarihleri belirlendi.

Elektronik kayıtlar: 1-3 Eylül 2025

Normal kayıt işlemleri: 1-5 Eylül 2025

Bu tarihler, öğrencilerin üniversiteye resmen kayıtlarını tamamlamaları için son derece önemli. Özellikle KYK yurt başvuruları, genellikle üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başladığı için bu takvimi takip etmek, başvuru sürecini kaçırmamak adına kritik bir adımdır.