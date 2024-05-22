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LGS sınav yerleri belli oldu mu? 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan adaylar LGS sınav yerleri 2024 araştırmalarına hız kazandırdı. Peki LGS sınav yerleri belli oldu mu? 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte yanıtı...

22 Mayıs 2024 | 09:35
LGS sınav yerleri belli oldu mu? 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Haziran ayında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) kısa süre kala, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi.  8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav sözel ve sayısal test olarak iki oturumda gerçekleşecek. 90 soru karşısında ter dökecek öğrencilerin 3 yanlışı 1 doğruyu götürecek.  Peki LGS sınav yerleri belli oldu mu? 2024 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte yanıtı...

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024’ten itibaren belli olacak.

2024 LGS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

LGS giriş belgesi elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

LGS 2024 NE ZAMAN?

LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. . İlk oturum saat 09:30, ikinci oturum da saat 11:30'da uygulanacak. Birinci oturum 75 dakika, ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

2024’te gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

“Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran’da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır.”

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde erişime açılacak.

 

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