Adını duyan az, kilosu 400 lira! Diyarbakır'da yetişen bu meyve dikkat çekiyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde aronya meyvesi için hasat dönemi başladı. Öğretmen Suat Yılmaz'ın 6 yıl önce 6 dönümlük arazide yetiştirmeye başladığı aronya bitkileri, dikimden 3 yıl sonra ilk meyvelerini verdi.
1 Kilogram fiyatı 350-400 lira
Suat Yılmaz, yılda 1-1.5 ton arasında ürün hasat ediyor. Toplumda fazla tanınmadığından dolayı pazar sorunu yaşayan aronya meyvesinin kilogram fiyatı 350-400 lira arasında değişiyor.
Meyvedeki antioksidan maddelerden dolayı son yıllarda kanserde alternatif tıp tedavisinde yöntem olarak kullanılmaya başlandı.
2 Bir kesim tarafından yoğun talep görüyor
Sağlığa faydalarından dolayı tercih edilen ürün, belirli bir kesim tarafından yoğun talep görüyor. Aronya meyve kullanımının günlük belirli bir ölçüde yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, faydasının belirli bir süre kullanıldıktan sonra görülmeye başlanacağını söyledi.
3 "Ürünün hasadı zahmetli"
Üretici Şefika Yılmaz ise ürün hasadının zahmetli olduğunu, ürünleri topladıktan sonra evde tekrar ayıklama ve paketleme işlemi yaptıklarını söyledi.
4 Meyveleri aldıkları siparişlere göre hasat ediyorlar
Hasan Yılmaz da meyveleri aldıkları siparişlere göre hasat ettiklerini, aronyanın faydalı bir meyve olduğunu, kendisinin de bu meyveyi kullandığını kaydederek, meyveyi üretmek ve yetiştirmek için bilgi ve beceriye sahip olunması gerektiğini ifade etti.
5 "Birçok hastalığa faydalı"
Halime Yılmaz aronyanın düzenli kullanılmasının çok faydalı olduğunu, ürün yetiştiriciliğinin zahmetli olduğunu vurguladı. Halime Yulmaz, ''Birçok hastalığa faydalı. Aronyayı bahçede topladıktan sonra evde ayıklama ve paketleme işlemleri yapıyoruz. Ürünü tüketiciye en güzel şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz'' dedi.
Aronya meyve hasadının ekim sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.