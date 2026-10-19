ARA
DOLAR
49,57
0,07%
DOLAR
EURO
55,55
0,10%
EURO
ALTIN
6535,00
0,00%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Anadolu Ajansı
EKONOMİST YAZARI Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →

Ne tablo ne süs eşyası! Makam odasının duvarında arılar bal üretiyor

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ın makam odasında sıra dışı bir uygulama dikkat çekiyor. Odanın duvarına yerleştirilen ve dışarıyla bağlantısı bulunan cam kovan sayesinde Ilık, arıların günlük yaşamını ve hareketlerini yakından gözlemliyor.

Ne tablo ne süs eşyası! Makam odasının duvarında arılar bal üretiyor

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, makam odasının duvarına yerleştirilen ve dış ortamla bağlantısı bulunan cam kovan sayesinde arıların bal üretim sürecini yakından takip ediyor.

1 Arıları makam odasında gözlemlemek istedi

Arıları makam odasında gözlemlemek istedi

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Istranca arılarının iklim değişikliğine uyumunun incelendiği projenin ardından Ilık'a cam kovan hediye edildi.

Arıları makam odasında gözlemlemek isteyen Ilık, kovanı dışarıya bağlayan borunun da bulunduğu bir sistem kurdurdu. Borudan giriş çıkış yapan arılar, topladıkları polenleri kovana taşıyor ve bal üretiyor.

İş yoğunluğu arasında arıların çalışmalarını izleyen Ilık, bu uğraşıyla dinlenme fırsatı buluyor.

2 İklim değişikliğine uyumunu incelediler

İklim değişikliğine uyumunu incelediler

Ilık, 2022'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortaklığında yürüttükleri "Plan Bee" (Plan Arı) projesi kapsamında Istranca arılarının iklim değişikliğine uyumunu incelediklerini söyledi.

Projeyle ödül aldıklarını belirten Ilık, bu süreçte arıların ekosistemdeki önemini daha yakından gözlemlediklerini anlattı.

3 Arıları izleyerek iş stresinden uzaklaşıyor

Arıları izleyerek iş stresinden uzaklaşıyor

Ilık, arılara gösterdiği ilgi dolayısıyla kendisine cam kovan hediye edildiğini ifade ederek, "Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği bana böyle bir hediyede bulundu. 'Başkanım siz artık bizim gibi bir arıcısınız' dediler." diye konuştu.

Arıları izleyerek iş stresinden uzaklaştığını dile getiren Ilık, "Makam odamızda loş bir ortam yarattık. Onları izlemek gerçekten bana keyif veriyor. Muhteşem, kendilerine göre bir iletişim sistemleri var. Bir boru hattından dışarıya çıkışları, girişleri ve polenlerle geri dönüşleri gerçekten inanılmaz keyif veriyor." diye konuştu.

4 Ziyaretçilerinin de ilgisini çekiyor

Ziyaretçilerinin de ilgisini çekiyor

Ilık, günün ilk ışıklarıyla hareketlenen arıların besin kaynaklarına yöneldiğini, kovana döndüklerinde de çeşitli hareketlerle birbirleriyle iletişim kurduğunu gözlemlediğini anlattı.

Cam kovanın ziyaretçilerinin de ilgisini çektiğini belirten Ilık, kentteki kurum müdürlerine de benzer kovanlar hediye etmeyi planladıklarını söyledi.
0
Anadolu Ajansı
EKONOMİST YAZARI Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL