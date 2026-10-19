Saatte 23, günde 550 konut: Rus medyası Türkiye'nin deprem sonrası yeniden inşa başarısını yazdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın en büyük medya kuruluşlarından biri olan ve 101 yıldır yayın hayatına devam eden Komsomolskaya Pravda'nın dijital platformu KP.ru, asrın inşa seferberliğini manşetine taşıdı.
Haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sadece konutlarla sınırlı kalmadığı, altyapıyı, okulları, ticaret bölgelerini ve depremden etkilenen şehirlerin tarihi merkezlerini de kapsadığı belirtildi.
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yeniden inşa sürecinin başladığına dikkat çekilen haberde, "15. günde ilk kalıcı konutların temelleri atıldı. Kırsal bölgelerdeki ilk köy evleri ise 45. günde hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmaların genişlemesiyle birlikte 174 farklı bölgede toplam 3 bin 481 şantiyede inşaat faaliyetleri yürütüldü." ifadeleri kullanıldı.
Çalışmalarda yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisinin görev aldığı bilgisine yer verilen haberde, çalışmaların en yoğun döneminde toplam inşaat hızının saatte 23, günde ise 550 konut seviyesine ulaştığı vurgulandı.
Haberde, deprem bölgesindeki tarihi şehir merkezlerinin yeniden ayağa kaldırıldığı, özellikle Hatay'da kapsamlı bir ihya çalışması yürütüldüğü aktarıldı.
Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı'nın bulunduğu bölgenin, Kurtuluş Caddesi'nin, Tarihi Meclis binasının ve Asi Nehri boyunca uzanan yapıların yeniden inşa edildiği belirtildi.
Benzer projelerin Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın merkez bölgelerinde de hayata geçirildiğine değinilen haberde, bu bölgelerde konutlar, ticari alanlar, ofisler ve kamu binalarının eş zamanlı olarak yeniden inşa edildiği anlatıldı.
Haberde, bakanlığın 11 ilde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerini kapsayan 11 bin kilometreyi aşan altyapı çalışması yürüttüğüne dikkat çekildi.
Rus medya kuruluşu, Türkiye'nin en büyük şantiyelerinin kurulduğu Malatya İkizce'nin, Adıyaman'daki İndere'nin, Hatay'daki Dikmece'nin ve Kahramanmaraş'taki Altınova'nın uydu şehirlere dönüştüğünün altını çizdi.
Depremde 80 santimetrelik çökme meydana gelen İskenderun sahilindeki çalışmalar da habere konu edildi. 3,5 kilometrelik kıyı şeridi ve 303 bin metrekarelik alanı kapsayan projeyle sahilin yeniden düzenlendiği vurgulandı.
Haberde Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurulan enkaz dönüşüm tesislerinden de bahsedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Japonya hükümeti tarafından sağlanan 4,83 milyon dolarlık finansmanla UNDP ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay ve Kahramanmaraş'ta enkazın güvenli biçimde geri dönüştürülmesine yönelik iki pilot tesis kurdu. Proje kapsamında, üç mobil kırma ünitesinin temini de gerçekleştirildi. Bu tesislerde tehlikeli malzemeler geri dönüştürülebilir bileşenlerden ayrıştırılıyor. Temizlenen beton atıkları kırılarak işleniyor ve özellikle yol temel malzemesi ile kaldırım taşı gibi uygulamalarda yeniden kullanılabiliyor. UNDP verilerine göre, Hatay'daki tesis, saatte yaklaşık 500 ton malzeme işleme kapasitesine sahip."