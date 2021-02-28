Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselerde yüz yüze sınavlarla ilgili olarak, “8 Mart’tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek.” açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor
Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 28, 2021
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