  Lüks araçlarda sahtecilik operasyonu: 10 araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı’na bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, sahte faturalarla değeri düşük gösterilen 10 lüks aracı düzenlenen operasyonla ele geçirdi.


Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin, sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği incelemelerde sahte belgelerle araç değerleri düşük gösterilerek 46 milyon liralık kamu zararına yol açılmasının önüne geçildiği ifade edildi.

Bu nedenle de toplam 288 milyon lira değerinde 10 lüks araca el konuldu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın, Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının muhafazası hedefiyle yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği de kaydedildi.
