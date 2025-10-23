Lüks araçlarda sahtecilik operasyonu: 10 araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin, sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.
Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği incelemelerde sahte belgelerle araç değerleri düşük gösterilerek 46 milyon liralık kamu zararına yol açılmasının önüne geçildiği ifade edildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın, Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının muhafazası hedefiyle yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği de kaydedildi.