Luminol ve yerli teknoloji: Suçlunun kaçamadığı "O An"

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olay yerlerinden elde edilen delilleri gelişmiş kriminal tekniklerle analiz ederek suçların aydınlatılmasına katkı sunuyor. Yerli ve milli sistemlerden de yararlanan ekipler, faillerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
1 Olay yerindeki izler titizlikle inceleniyor
Cinayet, hırsızlık, şüpheli ölüm ve birçok olayda bilimsel yöntemlerle çalışan ekipler, olay yerindeki izleri titizlikle inceleyip, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor.
2 Önceden hazırlanan senaryo görüntülendi
Bu ekiplerin olay yeri inceleme süreçlerine ilişkin önceden hazırladığı senaryo, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.
3 Canlandırma yapıldı
Buna göre, silahla vurularak öldürülen kişinin cesedinin bulunduğu yere polis ekipleri sevk edildi.
4 Olay yeri inceleme ekipleri yer aldı
Şüphelinin cinayetin ardından kaçtığı kurgulanan çalışmada, çevresi emniyet şeridiyle kapatılan alanda olay yeri inceleme ekipleri görev aldı.
5 Deliller tespit edildi
Koruyucu kıyafetlerle olay yerine giren ekipler, ilk olarak bölgedeki delilleri tespit edip, fotoğraflama ve numaralandırma işlemleri gerçekleştirdi. Olay yerindeki boş kovanlar, kan örnekleri, parmak izi ihtimali bulunan yüzeyler ve çeşitli bulgular özel yöntemlerle incelendi.
6 Görünmeyen izler de belirlendi
Olay yerindeki her ayrıntıyı kayda alan ve elde edilen delilleri özel koruma yöntemleriyle muhafaza eden ekipler, gelişmiş cihazlarla mekandaki görünmeyen izleri de belirledi.
7 Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemde
Bu kapsamda elde edilen bazı bulguların soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemde olduğu tespiti yapıldı.
9 Kriminal inceleme sürecinden geçirildi
Çekiciyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi yerleşkesine götürülen araç kriminal inceleme sürecinden geçirildi.
10 Parmak izi, DNA örnekleri araştırıldı
Çalışmalarda araç içerisindeki parmak izi, DNA örnekleri ve fiziksel bulgular titizlikle araştırıldı.
11 Kan izleri kimyasal tepkimeyle tespit edildi
İnceleme sırasında "luminol" tekniği de uygulanırken araçta temizlenmeye çalışıldığı değerlendirilen kan izleri kimyasal tepkimeyle tespit edildi.
12 Bulgular ekiplerce kaydedildi
Özel ışık sistemleriyle görünür hale gelen bulgular ekiplerce kaydedilip, delilleme sürecine dahil edildi.
13 Bazı cihazlar Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirildi
Olay yeri inceleme çalışmalarında kullanılan bazı cihazlar Türk mühendisler ve yazılımcılarca geliştirilen yerli ve milli teknolojilerden oluşuyor.
14 İnceleme süreçlerinin daha güvenli yürütülmesine katkı
Bunlar delillerin daha hızlı analiz edilmesine ve inceleme süreçlerinin daha güvenli yürütülmesine katkı sağlıyor.
15 Geçmişten günümüze kullanılan araçlar sergileniyor
Olay yeri inceleme ekiplerinin geçmişten günümüze kullandığı fotoğraf makineleri ile bazı kriminal inceleme materyali de yerleşkede sergileniyor.
16 Yıllar içindeki değişim
Buradaki ekipmanlar, olay yeri inceleme çalışmalarında teknolojinin yıllar içerisindeki gelişimini de gözler önüne seriyor.
17 Birçok olayın aydınlatılmasında önemli rol üstlendi
Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kamuoyunda ses getiren birçok olayın aydınlatılmasında da önemli rol üstlendi.
18 Delillerin incelenmesine katkı sağlandı
Bu kapsamda, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen, 2019 yılında Maltepe'de Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'nın eşi tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturmada elde edilen delillerin incelenmesine katkı sağlandı.
19 "Kentin 39 ilçesinde görev yapıyorlar"
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Büro Amiri Komiser Fatih İlkgün, AA muhabirine, ekiplerin kentin 39 ilçesinde görev yaptığını söyledi.
20 Bulgular uygun şekilde paketlenip ilgili birimlere gönderiliyor
İlkgün, olay yerlerinde maddi bulguları topladıklarını, parmak izi çalışması yapmanın yanı sıra bunun mümkün olmadığı hallerde bulguları uygun şekilde paketleyip ilgili birimlere gönderdiklerini belirterek, "Toplanan bulgular üzerinde çalışan ilgili parmak izi geliştirme laboratuvarımız herhangi bir tespit yaptıysa bunu yine ilgili birimlere göndermekle de mükelleftir." dedi.
21 "Parmak iziyle avuç izleri yerli ve milli sistemlerle inceleniyor"
Kimlik Tespiti Büro Amirliğinde Biyometrik Veri Yönetim Sistemi (BVYS) uzmanı olarak görevli polis memuru Rıdvan Güneş ise olay yerlerinden elde edilen parmak izi ve avuç izlerinin yerli ve milli sistemlerle incelendiğini dile getirdi.
22 "Olay yeri izlerinden kimliklendirme işlemleri yapılmaktadır"
Güneş, "Olay mahallinden veya laboratuvar ortamında materyal üzerinden elde edilen parmak izi ve avuç izlerinin yerli ve milli sistemimiz olan BVYS'de uzmanlarımızca incelemesi ve değerlendirilmesi sonucunda olay yeri izlerinden kimliklendirme işlemleri yapılmaktadır. Sistemimiz, suç ve suçlunun aydınlatılması ve faillerin ortaya çıkartılmasına yönelik en etkili ve hızlı yöntemdir." dedi.