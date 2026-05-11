Eynif Ovası’nda görsel şölen: Yılkı atları dronla görüntülendi

Sürüler halinde dolaşan yılkı atları dronla kaydedildi. Görüntülerde, yavru tayların anneleriyle otlaması, sürülerin su birikintilerinin içinden geçmesi ve geniş çayırlarda hareket etmesi yer alıyor. Yılkı atlarının popülasyonunun her geçen yıl arttığı belirtilirken, bölge doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Antalya’nın saklı cennetlerinden biri olan İbradı ilçesindeki Eynif Ovası, son günlerde büyüleyici bir görsel şölene ev sahipliği yapıyor. Bölgenin simgesi haline gelen özgür ruhlu yılkı atları, havadan görüntülenerek doğal yaşamın tüm ihtişamını gözler önüne serdi.
Antalya'nın İbradı ilçesinde yer alan ve doğal güzellikleriyle büyüleyen 90 bin dönümlük Eynif Ovası, bölgenin simgesi haline gelen yılkı atlarının özgürce koşturduğu devasa bir yaşam alanı sunmaya devam ediyor.
Ormana Mahallesi sınırları içindeki bu tarihi ovada sürüler halinde yaşamlarını sürdüren atlar, son olarak dron kameraları tarafından kayıt altına alındı.
Gökyüzünden çekilen görüntülerde, geniş çayırlarda dörtnala koşan onlarca atın oluşturduğu görsel şölen tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.
Popülasyonları her geçen yıl hızla artan yılkı atları, bölgeyi sadece bir doğa harikası olmaktan çıkarıp doğaseverler, fotoğraf sanatçıları ve belgesel tutkunları için de cazibe merkezi haline getirdi.
Toroslar'ın eteklerindeki bu geniş düzlükte özgürce yaşayan atlar, bölgenin ekolojik zenginliğinin ve yaban hayatının en önemli parçası olarak dikkat çekiyor.
Doğanın en saf halini yansıtan görüntülerde, sürüler halindeki atların uçsuz bucaksız çayırlarda sergilediği estetik hareketler dikkat çekti.
Baharın etkisiyle taze otlaklarda yayılım gösteren atlara, annelerinin peşinden bir an olsun ayrılmayan yavru tayların eşlik etmesi ve sürülerin su birikintileri içerisinden geçerken oluşturduğu dinamik manzaralar eşsiz bir görsel şölen sundu.