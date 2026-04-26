Büyük dönüşüm başladı

Ekonomist, Capital ve Start Up dergileri tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen dev zirveye Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kamu, iş dünyası ve akademi liderleri katıldı. 1500’ü aşkın katılımcının takip ettiği zirve boyunca gerçekleşen oturum ve panellerde 56 öncü isim, küresel çapta diplomasi, ticaret ve teknolojide yaşanan büyük değişimi masaya yatırdı.
Küresel düzen, İkici Dünya Savaşı sonrasında kurulan ABD ve Avrupa eksenli ekonomik ve siyasi yapısını giderek terk ediyor. Son 20 yılda Çin’in başını çektiği Uzak Asya coğrafyasına doğru kayan dünyanın ağırlık merkezi, kendine yeni bir güç odağı arayışında. Ancak bu arayış, ne yazık ki çok kanlı savaşların gölgesinde gerçekleşiyor. Dördüncü yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail’in Gazze’yi işgali ile yürüttüğü soykırım politikaları ve son olarak ABD/İsrail’in İran’a saldırısıyla patlak veren bölgesel savaş, yeni merkez arayışının ön cepheleri olarak öne çıkıyor.
Bununla birlikte Covid-19 pandemisi ile hem bireylerin hem de şirketlerin hayatına hakim olmaya başlayan sürdürülebilirlik ve yapay zeka tabanlı dijital teknolojiler, tüm dünyada geleneksel iş yapış biçimlerini, eğitimi, sağlığı ve elbette siyaseti ve diplomasiyi derin bir dönüşüm sürecine soktu. Artık yapay zeka olmadan, sürdürülebilir politikalar kurmadan küresel ticaretin bir parçası olmak neredeyse mümkün değil.