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Mahkemeden işverene mesajla hakarete ceza

02 Aralık 2022 | 13:12
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:24
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Mahkemeden işverene mesajla hakarete ceza
İstanbul'da iş ararken ilandan cep telefonu numarasını bulduğu işverenle mesajlaşırken hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığı 1500 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki Yaşar Koçak, "Çalışan aranıyor" ilanında verilen cep telefonu numarasından işveren Tolga Aktemur'la (38) iletişime geçti.

Aktemur, diplomasının ekran görüntüsünü WhatsApp'tan göndermesini istediği Koçak'la yaptıkları mesajlaşma sonucunda kendisine hakaret edildiğini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Koçak, Aktemur'un kendisine beddua ettiğini öne sürerek kendisinin de buna karşılık verdiğini savundu.

Suçun uzlaşmaya tabi olması sebebiyle dosyanın gönderildiği uzlaştırma bürosunda tarafların anlaşmaması üzerine Koçak hakkında "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Savcı beraat talebinde bulundu, mahkeme hakaret suçundan ceza verdi


İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın sözlerinin kaba söz ve hitap tarzı olduğuna kanaat getirerek, "hakaret" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat talebinde bulundu.

Savunmasında olay tarihinde iş aradığını söyleyen sanık Yaşar Koçak, müşteki Tolga Aktemur'un iş ilanını görünce ilandaki numara üzerinden mesajlaşmaya başladıklarını anlattı.

Müştekinin kendisinden diplomasını istediğini belirten Koçak, "Ben de müştekiye, 'Sizin kim olduğunuzu bilmiyorum. Diplomamı neden vereyim?' dedim. Bunun üzerine müşteki, 'Senin ön lisans mezunu olduğuna inanmıyorum.' dedi. Ben de, 'Siz bilirsiniz' dedim. Müşteki bana, 'Bugün senin gibi kaç kişi beni aradı, Allah sizin belanızı versin.' dedi. Bunun üzerine ben de ona, 'Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı.' şeklinde mesaj attım. Konuyu o şekilde kapattık." diyerek beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Koçak'ı "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 75 gün hapis cezası karşılığı 1500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.​​​​​​​
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