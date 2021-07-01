Mardinli Akkuş kardeşlerin kurduğu Akkuş Grup, Zara; Benetton, Stradivarius gibi dünya devlerine üretim yapıyor. Üretiminin tümünü AB ülkelerine ihraç eden grup, pandemide gerçekleştirdiği tekstil kapasite yatırımının etkisiyle bu yıl 600 milyon TL ciro hedefliyor.

Temelleri Mardinli Akkuş kardeşler tarafından 1988 yılında İstanbul’da atılan Akkuş Grup, üretim faaliyetlerine tekstil ile başlıyor. 1993 yılında şirketleşen grup, o yıllarda Rusya ve Arap ülkelerine tekstil ürünleri ihraç ediyor.

Ancak bu coğrafyalardaki sorunlar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yöneliyor. Asıl büyümesini 2000 yılından itibaren bu pazarlara ihracata başlayarak gerçekleştiriyor.

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