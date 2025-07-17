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Marmara'yı kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yalova'da denize atık su deşarj ederek ‘Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.

17 Temmuz 2025 | 11:01
Son Güncellenme: 17 Temmuz 2025 | 11:06
Marmara'yı kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye sırasında Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nde denize atık su deşarjını tespit edip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. 

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda bölgede inceleme yapan ekipler alınan su numunelerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanlığı'na teslim etti. 

Analiz sonrası Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kirlilikle ilgili Beşiktaş Tersanesi'ne 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi. İHA


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