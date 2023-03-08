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Mavi çerçeve karardı: Atlas'tan 'Deprem Özel' sayısı

Atlas, Deprem Özel Sayısı ile 30 yıla yaklaşan tarihinde ilk kez siyah çerçeveyle okurlarıyla buluşuyor. ve Deprem Özel Sayısı’nın satış gelirini depremden etkilenen öğrencilerin yararına Türk Eğitim Vakfı’na bağışlıyor.

08 Mart 2023 | 14:53
Son Güncellenme: 08 Mart 2023 | 15:03
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Mavi çerçeve karardı: Atlas'tan 'Deprem Özel' sayısı

Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük felakete dönüşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir ay geçti. Türkiye hâlâ cenazelerini kaldırıyor. Atlas tarihe bir kayıt düşmeyi amaçladığı bu sayısını depremde hayatını kaybeden, sevdiklerini, evlerini, şehirlerini yitiren onbinlere ithaf ediyor.

Özel sayı, bölgedeki bilimsel incelemelerde bulunan Atlas yazarı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Yıldırım Güngör’ün bilimsel danışmanlığında, Prof. Dr. Yücel Yılmaz’dan Prof. Dr. Celâl Şengör’e değerli bilim insanları ve uzmanların da katkılarıyla hazırlandı.

ATLAS SATIŞ GELİRİNİ BAĞIŞLIYOR

Depremden etkilenen binlerce öğrenci acil desteğe ihtiyaç duyuyor. Atlas, Deprem Özel sayısının satış gelirini Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayarak, okurlarının yardımıyla depremden etkilenen üniversite ve teknik meslek lisesi öğrencilerinin öğrenim hayatına katkıda bulunmayı amaçlıyor.  

Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerinin yüzde 10’u afetten etkilenen illerde yaşıyor. Türkiye’nin 0-17 yaş arası nüfusunun yüzde 21’i de deprem bölgesinde ikamet ediyor ve temel eğitim seviyesinde her beş öğrenciden biri yine afetten etkilenenler arasında yer alıyor.

Yaralarımızı birlikte saracağımız bu uzun soluklu yolculukta, her okur satın alacağı  bu dergi aracılığıyla öğrencilere bir katkıda bulunmuş olacak.

1967 Türkiye’sinde 207 iş insanı, öğretim üyesi ve entelektüelin okumak isteyen gençlere destek amacıyla kurduğu Türk Eğitim Vakfı, vasıflı insan gücünün ancak eğitimle sağlanabileceği düşüncesiyle yola çıkmıştı. Bu hedefe ulaşmak için Atlas da okurlarıyla sürece katkı sunuyor. Çocuk ve gençlerin eğitim hayatıyla ilgili adımların detaylarını, önümüzdeki sayılarımızda paylaşmaya devam edeceğiz.
 

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TEV’İN DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARI

Türk Eğitim Vakfı’nın, okulu veya ailesinin ikamet ettiği il depremden etkilenen bölgede bulunan 2 bin 525 üniversite ve teknik meslek lisesi bursiyeri bulunuyor. Bursiyerlerinin yüzde 20’si depremden doğrudan etkilenen illerde bulunan vakıf, afet bölgesinde yeni bursiyerler için fon programları üzerinde de çalışıyor.

Depremin ardından bölgede bulunan bursiyerleri için 7 gün 24 saat açık WhatsApp ve SMS hattı oluşturan TEV, bursiyerlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için koordine oldu. Aylık burslara ek olarak bölgeye 3 milyon TL destekte bulunan TEV, afet bölgesinde okuyan ve/veya ailesi bu bölgede olan, 2022-2023 eğitim yılında burs için başvurmuş, mülakata girebilmiş ancak kontenjan sınırlaması nedeniyle kabul alamamış bin 300 öğrenciye acil destek için yaklaşık 2 milyon TL yardımda bulundu. Türk Eğitim Vakfı, ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içinde afetzede öğrencilere öğrenim hayatları boyunca burs desteği ve ek olanaklar sağlıyor. Vakıf ayrıca okul, yurt ve öğretmen lojmanları yapımında rol alıyor.

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