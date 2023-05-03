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  • Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı TÜFE oranlarına göre işyeri kira artış oranı belli oldu. Peki Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? İşte TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı...

03 Mayıs 2023 | 10:35
Son Güncellenme: 03 Mayıs 2023 | 10:40
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Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Mayıs 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek konut sözleşmelerinde kira artış oranı bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek. Peki Mayıs 2023 iş yeri kira artış oranı ne kadar?

2023 MAYIS AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam Mayıs ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Nisan ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani  %67,20  oranında artış yapılabilecektir.

2023 MAYIS AYI İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023
TÜFE Kira Artış Oranı: % 67,20
Kira Artış Tutarı:  6.720,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı:  16.720,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı:  200.640,00 TL

KİRA ZAMLARINA 2023 TEMMUZ'A KADAR SINIRLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.

Öte yandan konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün temmuz ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 7. aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

KONUT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 Lira
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750,00 Lira
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 Lira
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 Lira

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