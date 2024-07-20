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Mehmet Şimşek'ten Moody's paylaşımı: İlk defa...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı, uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif korudu." dedi.

20 Temmuz 2024 | 00:18
Mehmet Şimşek'ten Moody's paylaşımı: İlk defa...

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Mehmet Şimşek ise açıklama sonrası, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

İLK DEFA İKİ KADEME ARTIRDI

  • Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı! 
  • Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu. 
  • Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu. 
  • Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor. 
  • Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz.

 

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