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Mercek bulutu nedir? Neden oluşur? Bursa'da ilginç görüntü

Bursa'da mercek bulutu görüldü... Peki, mercek bulutu nedir? Neden oluşur? İşte detaylar...

19 Ocak 2023 | 10:14
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Mercek bulutu nedir? Neden oluşur? Bursa'da ilginç görüntü

Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.

Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

MERCEK BULUTU NEDİR? NEDEN OLUŞUR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

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