Merck Türkiye’den üst düzey global atama

2014 yılından bu yana Pazara Erişim ve Fiyatlandırma Kıdemli Müdürü olarak görev yapan Ayşegül Erkahraman, bundan böyle “MEAR bölgesi, Global Değer Gösterimi, Pazara Erişim ve Fiyatlandırma (GVAP) Operasyonları Direktörü” olarak görevine devam edecek.

Ayşenur Kökenli Paksoy

Merck Türkiye’de Yeni Direktör Ataması



Ayşenur Kökenli Paksoy, Nisan ayı itibariyle Merck Türkiye Strateji, Operasyon ve İş Mükemmeliyeti Direktörü olarak yeni görevine başladı. Paksoy, aynı zamanda Merck Türkiye Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Merck Türkiye’den Atamalar

Merck Türkiye’de, yetenek yönetimine ve gelişimine öncelik verme taahhüdünün bir parçası olarak ekip içinden iki yeni atama gerçekleşti.

Esra Onsun Bilgi

Esra Onsun Bilgi

2010 yılından bu yana Merck bünyesinde görev yapan Fertilite Terapötik Alan Direktörü Esra Onsun Bilgi, Onkoloji Terapötik Alan Direktörlüğü pozisyonunu üstlendi.

Süleyman Bozoğlu

Süleyman Bozoğlu

2011 yılında Merck Türkiye’ye katılan ve 2021’den bu yana Fertilite Satış Müdürlüğü yapan Süleyman Bozoğlu, Fertilite Terapötik Alan Direktörlüğü görevine atandı.