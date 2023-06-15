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Merck Türkiye’den üst düzey global atama

Merck’te ekip üyelerinin kariyer yolculuklarına ve gelişimlerine öncelik verme taahhüdünün bir parçası olarak yeni bir global atama daha gerçekleşti.

15 Haziran 2023 | 17:49
Son Güncellenme: 15 Haziran 2023 | 18:31
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Merck Türkiye’den üst düzey global atama

2014 yılından bu yana Pazara Erişim ve Fiyatlandırma Kıdemli Müdürü olarak görev yapan Ayşegül Erkahraman, bundan böyle “MEAR bölgesi, Global Değer Gösterimi, Pazara Erişim ve Fiyatlandırma (GVAP) Operasyonları Direktörü” olarak görevine devam edecek.

Ayşenur Kökenli Paksoy

Merck Türkiye’de Yeni Direktör Ataması

Ayşenur Kökenli Paksoy, Nisan ayı itibariyle Merck Türkiye Strateji, Operasyon ve İş Mükemmeliyeti Direktörü olarak yeni görevine başladı. Paksoy, aynı zamanda Merck Türkiye Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Merck Türkiye’den Atamalar
Merck Türkiye’de, yetenek yönetimine ve gelişimine öncelik verme taahhüdünün bir parçası olarak ekip içinden iki yeni atama gerçekleşti.

Esra Onsun Bilgi

Esra Onsun Bilgi
2010 yılından bu yana Merck bünyesinde görev yapan Fertilite Terapötik Alan Direktörü Esra Onsun Bilgi, Onkoloji Terapötik Alan Direktörlüğü pozisyonunu üstlendi.

Süleyman Bozoğlu

Süleyman Bozoğlu
2011 yılında Merck Türkiye’ye katılan ve 2021’den bu yana Fertilite Satış Müdürlüğü yapan Süleyman Bozoğlu, Fertilite Terapötik Alan Direktörlüğü görevine atandı.

 

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