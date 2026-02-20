Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler TCMB faiz kararında

Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım sürerken, takvimdeki önemli bir detay dikkat çekiyor. Yılın ikinci PPK toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metnindeki yönlendirmeler piyasaların seyrini doğrudan etkileyecek olsa da, Merkez Bankası'nın yayımladığı 2026 takvimine göre bu ay bir toplantı yapılmayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına dair para politikası rotasını netleştirirken yatırımcılar için en kritik tarih 12 Mart 2026 olarak öne çıkıyor. Yılın ilk toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda atılan adımın ardından, gözler şimdi bahar dönemindeki kararlara çevrildi.
İşte 2026 yılı TCMB faiz kararı takvimi ve Ocak ayındaki ilk toplantının özeti:
TCMB 2026 Para Politikası Kurulu (PPK) Takvimi
Merkez Bankası, 2026 yılında toplam 8 toplantı yapacağını duyurdu. Şubat ayında toplantı yapılmayacak olup, kalan tarihler şu şekildedir:
12 Mart 2026 (Yılın 2. Toplantısı)
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026
Mart Toplantısı Neden Önemli?
Şubat ayında toplantı olmaması nedeniyle piyasalar, Ocak ayı enflasyon verilerini ve 12 Şubat'ta açıklanan yılın ilk Enflasyon Raporu'ndaki mesajları Mart ayına kadar sindirecek. 12 Mart'taki toplantıda bankanın faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği, döviz kuru ve mevduat faizleri üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.
Ocak 2026 Kararı: İlk İndirim Geldi
Yılın ilk toplantısı olan 22 Ocak 2026 tarihinde Merkez Bankası, dezenflasyon sürecindeki kararlılığını koruyarak politika faizinde indirime gitti:
Karar: Politika faizi 100 baz puan düşürüldü.
Yeni Oran: Faiz oranı %38'den %37'ye çekildi.
Piyasa Tepkisi: Bu indirim, piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu gerçekleşti ve kademeli gevşeme sinyali olarak yorumlandı.