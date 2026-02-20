Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler TCMB faiz kararında

Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım sürerken, takvimdeki önemli bir detay dikkat çekiyor. Yılın ikinci PPK toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metnindeki yönlendirmeler piyasaların seyrini doğrudan etkileyecek olsa da, Merkez Bankası'nın yayımladığı 2026 takvimine göre bu ay bir toplantı yapılmayacak.