Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Gözler 2026 Nisan faiz kararında

Enflasyon verileri ve küresel piyasalardaki jeopolitik hareketliliğin gölgesinde geçecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yılın geri kalanı için kritik bir sinyal niteliği taşıyor.
TCMB Nisan 2026 Faiz Kararı Ne Zaman?
Merkez Bankası'nın resmi 2026 takvimine göre Nisan ayı toplantı detayları şu şekildedir:
Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2026 Çarşamba
Kararın Açıklanma Saati: 14:00 (TSİ)
Toplantı Özeti: Karardan sonraki hafta, 30 Nisan 2026 tarihinde yayımlanacaktır.
Piyasa Beklentileri ve Ekonomist Tahminleri
Mart ayındaki toplantıda politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %37,00 seviyesinde sabit tutan TCMB için Nisan ayı beklentileri ikiye ayrılmış durumda:
Faiz Artırımı Beklentisi: Bazı uluslararası finans kuruluşları (örneğin Goldman Sachs), özellikle Mart ayı enflasyonunun hedeflerin üzerinde seyretmesi ve bölgedeki jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını tetiklemesi nedeniyle 300 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimaline dikkat çekiyor.
Pas Geçme (Sabit Tutma) İhtimali: Bir grup analist ise bankanın mevcut sıkı para politikası duruşunu koruyarak, Mart ayındaki "bekle-gör" stratejisini Nisan ayında da sürdüreceğini ve faizi %37,00 seviyesinde sabit bırakacağını öngörüyor.
Kararı Etkileyecek Kritik Faktörler
22 Nisan'daki kararın şekillenmesinde şu üç ana başlık belirleyici olacak:
Enflasyon Görünümü: Mart ayı enflasyonunun (TÜFE) aylık bazda beklenen %1,94 seviyesinden sapıp sapmadığı.
Jeopolitik Riskler: Orta Doğu’daki savaşın enerji maliyetleri ve döviz kurları üzerindeki dolaylı etkileri.
Küresel Merkez Bankaları: Özellikle FED’in 29 Nisan’daki toplantısı öncesinde vereceği mesajlar ve küresel dolar likiditesi.
Yatırımcılar İçin Önemli Not
Merkez Bankası, önceki PPK metinlerinde "enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı" vurgusunu yapmıştı. Bu nedenle, 22 Nisan'da faiz oranı kadar, yayınlanacak olan karar metnindeki tonlama da piyasaların yönü (borsa, dolar/TL, altın) açısından belirleyici olacaktır.