Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Gözler 2026 Nisan faiz kararında

Kararı Etkileyecek Kritik Faktörler

22 Nisan'daki kararın şekillenmesinde şu üç ana başlık belirleyici olacak:

Enflasyon Görünümü: Mart ayı enflasyonunun (TÜFE) aylık bazda beklenen %1,94 seviyesinden sapıp sapmadığı.

Jeopolitik Riskler: Orta Doğu’daki savaşın enerji maliyetleri ve döviz kurları üzerindeki dolaylı etkileri.

Küresel Merkez Bankaları: Özellikle FED’in 29 Nisan’daki toplantısı öncesinde vereceği mesajlar ve küresel dolar likiditesi.

Yatırımcılar İçin Önemli Not

Merkez Bankası, önceki PPK metinlerinde "enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı" vurgusunu yapmıştı. Bu nedenle, 22 Nisan'da faiz oranı kadar, yayınlanacak olan karar metnindeki tonlama da piyasaların yönü (borsa, dolar/TL, altın) açısından belirleyici olacaktır.