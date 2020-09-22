Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ceren Oral Balaban

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“Merkez Bankası faizi sabit tutabilir” *

Enver Erkan/Tera Yatırım Ekonomisti

“Merkez Bankası’nın politika faizi olarak bilinen bir haftalık repo faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25’te tutmasını ve yan yollu para politikası sıkılaştırmasını likiditeyi kontrol etmek suretiyle devam ettirmesini bekliyoruz. Fonlama maliyeti, bir süredir bankaların gecelik borçlanma olanaklarını sınırlayarak ve bankaların TCMB’den daha ağırlıklı olarak GLP oranlarından borç almasından mütevellit artıyor. 21 Eylül itibarıyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 10,6 seviyesine geldi. Temmuz ayından beri süregelen artışla beraber, fonlama maliyeti altı ayın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

TL’nin rekor düşük seviyelere doğru değer kaybetmesi ve enflasyonun çift haneli oranlarda beklentilerden yukarı doğru sapma aralığının artıyor olması itibarıyla Merkez Bankası’nın bu toplantıda bir değişiklik yapmazsa ilerleyen toplantılarda sıkılaştırma opsiyonlarını değerlendirmesini bekleyebiliriz. Faiz artırma veya teknik anlamda faiz koridorunu ve GLP’yi yükseltme gibi opsiyonları kur hareketliliği açısından ilerleyen aylarda değerlendirme olasılığı olabilir.”

“Majör bir faiz artırımı gelmedikçe kur 7,50 TL’nin altına inmez” *

Hüseyin Emre Tavacı/Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı

“Dolar/TL kuru, faiz kararı haftasına 7,55 TL’den başlarken haftanın ilk işlem gününde küresel bazda artan salgın endişeleri ile azalan risk iştahının dolara küresel bazda değer kazandırdığını gördük. 92,75 seviyelerinden 93,80’lere kadar yükselen dolar endeksine paralel olarak dolar/TL kuru da 7,66 TL’nin üzerine görerek tarihi zirvesini geliştirdi. 24 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında açıklanacak olan faiz kararı öncesinde piyasadaki genel beklenti TCMB’nin politika faizini yüzde 8,25’te sabit bırakması yönündeyken olası 0-75 baz puan aralığında bir faiz artırımı da mevcut fiyatlamalara yansıdı.

Öte yandan TCMB’nin piyasayı fonlamak için kullandığı ortalama fonlama maliyeti 21 Eylül itibarıyla yüzde 10,61’e yükseldi. Ortalama fonlama maliyeti ile mevcut politika faizi arasındaki fark artmaya devam ederken ortalama fonlama maliyeti faiz koridoru üst bandı olan yüzde 11,25 seviyesine yaklaşmayı sürdürüyor. Merkez bankası, son dönemde değer kazanımı hızlanan dolar/TL kurunu göz önüne alarak TL’yi korumak ve kuru aşağı yönlü baskılamak için yüzde 11,25 olan faiz koridoru üst bandında bir artırıma gidebilir. Faiz koridorunun üst bandında yapılacak olası bir faiz artırımı merkez bankasına kur ataklarına karşı ortalama fonlama maliyetini rahatça kullanma olanağı vereceği için kurda geri çekilme görebiliriz. Ancak majör bir faiz artırımı gelmedikçe kurda 7,50 TL’nin altını beklemiyoruz. “