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Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak kredilere de menkul kıymet ve zorunlu karşılık muafiyeti getirdi.

14 Şubat 2023 | 13:57
Son Güncellenme: 14 Şubat 2023 | 14:09
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Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar

TCMB, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası menkul kıymet ve zorunlu karşılık düzenlemelerine ilişkin bankalara bilgilendirme yazısı iletti.

Buna göre, depremlerden etkilenen 10 ilde yerleşik kişilere bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılacak krediler, menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi uygulamasından muaf tutulacak.

Halihazırda harcama mukabili uygulamasına tabi olan ihracat ve yatırım kredilerinde belge uygulaması da sürecek.

Söz konusu uygulama, 6 Şubat'tan 8 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

TCMB, dün de deprem bölgesinde yerleşik kişilerin, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, bu kredilerin 6 ay boyunca menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklardan muaf tutulacağını bildirmişti.

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