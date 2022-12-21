ARA
Bist 100
5429,13
0,19%
Bist 100
Dolar/TL
18,6667
0,0526%
Dolar/TL
Euro/TL
19,8029
-0,0071%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0608
-0,0622%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1090,27
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Merkez Bankası'ndan yurt dışı para transferleri için yeni karar

Merkez Bankası'ndan yurt dışı para transferleri için yeni karar

Yurt dışına para transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan 2 Ocak 2023 itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alacak.

21 Aralık 2022 | 16:11
Son Güncellenme: 21 Aralık 2022 | 16:18
0
Merkez Bankası'ndan yurt dışı para transferleri için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışına para transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan 2 Ocak 2023 itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alacak.

TCMB'den bankalara gönderilen yazıda, bankaların EFT, havale ve SWIFT işlemleri bildirimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.

Daha önce yurt içinden yurt dışına yapılan transferlerde havale ve EFT işlemlerinde yer alan ödeme kategorisi detayının katılımcılar tarafından doldurulmasının talep edildiği aktarılan yazıda, ayrıca eksik veya hatalı uygulamaların giderilmemesi durumunda gerekli aksiyonların alınacağının bildirildiği vurgulandı.

Yazıda, bazı bankalarca TCMB'nin söz konusu talimatlarına uygun raporlama yapılmadığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ödemeler alanında şeffaflığı arttırmak amacıyla ödeme kategorisi detayı gibi bazı alanları eksik raporlayan, hatalı raporlama yapan ve/veya TL ve yabancı para ödemeleri gerekli belgelerle tevsik edemeyen (ithalat ödemesinde ilgili ithalat belgesinin sunulmaması, kredi ödemesi, menkul kıymet işlemleri gibi) bankalardan 2 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alınacaktır."

SWIFT veri deseninde de güncelleme yapıldığı ifade edilen yazıda, güncellenen veri desenine ilişkin testlerin 26 Aralık'ta gerçekleştirilebileceğini, bu uygulama doğrultusundaki raporlamaya ise 2 Ocak 2023 itibarıyla başlanacağı bilgisi verildi.

TCMB'nin söz konusu adımlarının, yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendireceği belirtiliyor. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1090,27 0,01%
  • ALTIN ONS 1816,67 -0,05%
  • BIST 100 5429,13 0,19%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6667 0,0526%
  • EURO/TURK LIRASI 19,8029 -0,0071%
  • EURO/USD 1,0608 -0,0622%
  • INGILIZ STERLINI 1,21004 -0,60375%
  • JAPON YENI 132,036 0,216%
  • KANADA DOLARI 1,36314 0,11126%
  • RUS RUBLESI 71,738 2,1182%
Günün En Çok Okunanları
Kritik toplantı başladı... Gözler asgari ücret rakamında
Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı
Esenboğa ihalesinin kazananı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret 9 bin lira olur mu?' sorusuna yanıt
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL