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Merkez Bankası rezervleri 166 milyar doların üzerine çıktı

Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları geçen haftaya göre yüzde 1,1 arttı. Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 2,5 artarak 73,8 milyar dolar oldu.

17 Temmuz 2025 | 14:39
Son Güncellenme: 17 Temmuz 2025 | 14:43
Merkez Bankası rezervleri 166 milyar doların üzerine çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık rezerv istatistikleri açıklandı. 

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 1,1 artarak 166,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 2,5 artarak 73,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,1 artarak 84,7 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,4 azalarak 7,7 milyar dolar oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 0,8 azalarak 121,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 1,5 azalarak 61,8 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalarak 59,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar dolar seviyesinde.

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