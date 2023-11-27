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Merkez Bankasından finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi hamlesi

TCMB, "Merkezin Güncesi" ve "Herkes İçin Ekonomi" yayımlarını başlattı. "Merkezin Güncesi" ve "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitelerinde yeni içerikler yayımlandı.

27 Kasım 2023 | 11:25
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Merkez Bankasından finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine başladı.

TCMB, "Merkezin Güncesi" ve "Herkes İçin Ekonomi" yayımlarını başlatırken, "Merkezin Güncesi" ve "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitelerinde yeni içeriklere yer verildi.

Merkezin Güncesi'nde "Kur Korumalı Mevduat Sahibi Firmaların Döviz Alım Davranışları" adlı blog, Herkes İçin Ekonomi'de de "Dezenflayon nedir? Dezenflayonu neden istiyoruz?" başlıklı video yayımlandı.

Herkes İçin Ekonomi, ekonomiye ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her hedef kitleye uygun içerikler sunuyor.

Merkezin Güncesi, Merkez Bankası bünyesindeki araştırmacı ve uzmanların analiz ve yorumlarını içeriyor. Blogda, makroekonomi ve merkez bankacılığı konularında yazılar ile Banka'nın resmi iletişim araçları kaynak alınarak hazırlanmış metinlere yer veriliyor.

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