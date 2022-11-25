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  • Merkez Bankası'ndan yeni adım: TL’ye dönmeyen bankalara yüzde 8 komisyon

Merkez Bankası'ndan yeni adım: TL’ye dönmeyen bankalara yüzde 8 komisyon

25 Kasım 2022 | 08:19
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:14
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Merkez Bankası'ndan yeni adım: TL’ye dönmeyen bankalara yüzde 8 komisyon
TCMB bankalara gönderdiği yazı ile yabancı para yükümlülüklerin artırılması ve Türk lirası mevduat gelişimini desteklemek amacıyla bazı düzenlemelere gitti.

Buna göre bankalar için dönüşüm oranlarına göre farklılaşan komisyon uygulamasına son verilirken, mevduatlardaki Türk lirasının payına göre değişen oranlarda komisyon alınmasına karar verildi.

  • TL mevduat oranı yüzde 60 ve üzeri olan bankalar için yüzde sıfır, yüzde 50-60 bandı için yüzde 3 komisyon uygulanacak.

  • Daha önce yüzde 3 olan TL mevduat oranı yüzde 50'nin altında kalan bankalardan alınan komisyon ise yüzde 8'e çıkartıldı.


Komisyonlar, TCMB nezdindeki zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında döviz olarak tutulan tutarlar üzerinden tahsil edilecek.

Yeni oranlar 23 Aralık hesaplama tarihinden itibaren uygulanacak. Böylece, daha önce dövizden TL’ye dönüşlere göre yüzde 5 olarak belirlenen komisyon uygulamasına da 23 Aralık hesaplama tarihi itibarıyla son verilecek.

TCMB'nin bu uygulama ile 2022 Para ve Kur Politikası metninde paylaşılan yabancı para yükümlülük maliyetlerinin artırılması ve TL mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalarının önceliklendirilmesi kapsamında adım attığı belirtiliyor.
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