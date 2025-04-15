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  • Merkezi yönetim bütçe açığı 3 ayda 710 milyar lirayı aştı

Merkezi yönetim bütçe açığı 3 ayda 710 milyar lirayı aştı

Bütçe gelirleri martta 766,3 milyar lira, giderleri 1 trilyon 27,7 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçede martta 261,5 milyar lira, ocak-mart döneminde 710,8 milyar lira açık oluştu.

15 Nisan 2025 | 11:33
Merkezi yönetim bütçe açığı 3 ayda 710 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, martta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 766 milyar 261 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 48,3 artışla 1 trilyon 27 milyar 727 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mart döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 yükselerek, 2 trilyon 406 milyar 769 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 45 artarak, 3 trilyon 117 milyar 586 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, martta 261 milyar 466 milyon lira, ocak-mart döneminde de 710 milyar 817 milyon lira açık verdi.

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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
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