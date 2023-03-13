Meteoroloji'den 18 il için sarı ve turuncu uyarı

Yurt genelinde bugünden itibaren yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan uyarıya göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...



ANKARA

Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.



ADANA

Turuncu uyarı: Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak bekleniyor.



BALIKESİR

Sarı uyarı: Şiddetli rüzgar bekleniyor.



ÇANAKKALE

Sarı uyarı: Şiddetli rüzgar bekleniyor.



MERSİN

Sarı uyarı: Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak bekleniyor.



KIRŞEHİR

Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.



MANİSA

Sarı uyarı: Şiddetli rüzgar bekleniyor.



TOKAT

Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.



AKSARAY

Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.



AMASYA

Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.



ANTALYA

Antalya`ya sarı uyarı yapılırken Serik ve Manavgat ilçelerine turuncu uyarı yapıldı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.



BURDUR

Burdur`a sarı uyarı yapılırken Bucak ilçesine turuncu uyarı yapıldı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.



ISPARTA

Isparta`ya sarı uyarı yapılırken Sütçüler ilçesine turuncu uyarı yapıldı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.



İZMİR

Sarı uyarı: Şiddetli rüzgar bekleniyor.



KONYA

Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.



KAHRAMANMARAŞ

Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.



YOZGAT

Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.



OSMANİYE

Sarı uyarı: Şiddetli rüzgar bekleniyor.