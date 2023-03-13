Meteoroloji'den 18 il için sarı ve turuncu uyarı

Yurt genelinde bugünden itibaren yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan uyarıya göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...
ANKARA
Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.
ADANA
Turuncu uyarı: Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak bekleniyor.
BALIKESİR
Sarı uyarı: Şiddetli rüzgar bekleniyor.
ÇANAKKALE
Sarı uyarı: Şiddetli rüzgar bekleniyor.
MERSİN
Sarı uyarı: Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak bekleniyor.
KIRŞEHİR
Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.
MANİSA
Sarı uyarı: Şiddetli rüzgar bekleniyor.
TOKAT
Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.
AKSARAY
Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.
AMASYA
Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.
ANTALYA
Antalya`ya sarı uyarı yapılırken Serik ve Manavgat ilçelerine turuncu uyarı yapıldı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.
BURDUR
Burdur`a sarı uyarı yapılırken Bucak ilçesine turuncu uyarı yapıldı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.
ISPARTA
Isparta`ya sarı uyarı yapılırken Sütçüler ilçesine turuncu uyarı yapıldı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.
İZMİR
Sarı uyarı: Şiddetli rüzgar bekleniyor.
KONYA
Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.
KAHRAMANMARAŞ
Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor.
YOZGAT
Sarı uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.
OSMANİYE
Sarı uyarı: Şiddetli rüzgar bekleniyor.