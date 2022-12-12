ARA
Bist 100
5209,15
4,07%
Bist 100
Dolar/TL
18,643
-0,002%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7097
0,3807%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0572
0,3603%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1075,28
-0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

12 Aralık 2022 | 09:27
0
Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağışlı hava kütlesi ile birlikte 2-4 derece düşecek olan sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM'den Antalya, Burdur, Isparta, Ordu, Samsun ve Sinop için sarı kodlu uyarı yapıldı.

AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Antalya çevreleri ile Göller Yöresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri, Burdur'un doğusu ile Isparta'nın merkez ve güney ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1075,28 -0,18%
  • ALTIN ONS 1793,98 -0,17%
  • BIST 100 5209,15 4,07%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,643 -0,002%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7097 0,3807%
  • EURO/USD 1,0572 0,3603%
  • INGILIZ STERLINI 1,22825 0,20478%
  • JAPON YENI 136,828 0,158%
  • KANADA DOLARI 1,36578 0,07474%
  • RUS RUBLESI 62,815 -0,9227%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL