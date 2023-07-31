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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

31 Temmuz 2023 | 17:40
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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 1-6 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağının tahmin edildiği belirtildi.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'nde 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'nde 32-38, Sakarya'da 31-37, Yalova'da 28-34 derece olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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