MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
- Türk milleti bugün bir tarih yazmış, iradesine sahip çıkmıştır. Milletimiz iftira ve ihanet siyasetine prim vermemiştir.
- 14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye dört bir koldan ablukaya alınmış milli iradenin kundaklanması amacıyla her türlü operasyon icra edilmiştir.
- Türk milleti 14 ve 28 Mayıs’ta tarihi ve hür iradesine zincir vurulamayacağını göstermiştir. Türkiye Yüzyılı taçlanmıştır. Bugün kucaklaşma, kaynaşma ve kardeşlik kazanmıştır.