ARA
Bist 100
4580,67
3,45%
Bist 100
Dolar/TL
20,0206
0,2377%
Dolar/TL
Euro/TL
21,6569
1,0827%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0725
-0,0177%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1253,03
0,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Türk milleti bugün bir tarih yazmış, iradesine sahip çıkmıştır. Milletimiz iftira ve ihanet siyasetine prim vermemiştir" dedi.

28 Mayıs 2023 | 22:07
Son Güncellenme: 28 Mayıs 2023 | 22:12
0
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

  • Türk milleti bugün bir tarih yazmış, iradesine sahip çıkmıştır. Milletimiz iftira ve ihanet siyasetine prim vermemiştir.
  • 14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye dört bir koldan ablukaya alınmış milli iradenin kundaklanması amacıyla her türlü operasyon icra edilmiştir.
  • Türk milleti 14 ve 28 Mayıs’ta tarihi ve hür iradesine zincir vurulamayacağını göstermiştir. Türkiye Yüzyılı taçlanmıştır. Bugün kucaklaşma, kaynaşma ve kardeşlik kazanmıştır.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamalar
0
  • ALTIN GRAM - TL 1253,03 0,24%
  • ALTIN ONS 1946,69 0%
  • BIST 100 4580,67 3,45%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,0206 0,2377%
  • EURO/TURK LIRASI 21,6569 1,0827%
  • EURO/USD 1,0725 -0,0177%
  • INGILIZ STERLINI 1,23398 -0,0745%
  • JAPON YENI 140,634 -0,01%
  • KANADA DOLARI 1,36019 -0,10722%
  • RUS RUBLESI 79 -1,2808%
Günün En Çok Okunanları
Bankacılıktan sonra bu işe girdi: Saksılarda üretiliyor, ihracatı da yapılıyor
Bu otoparkların sayısı artıyor
Bu otoparkların sayısı artıyor
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı
Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı
Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidiyor
GERİ
İLERİ
Bankacılıktan sonra bu işe girdi: Saksılarda üretiliyor, ihracatı da yapılıyor
Bu otoparkların sayısı artıyor
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
Bu otoparkların sayısı artıyor
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL