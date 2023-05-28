ARA
Bist 100
4580,67
3,45%
Bist 100
Dolar/TL
20,0206
0,2377%
Dolar/TL
Euro/TL
21,6569
1,0827%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0725
-0,0177%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1253,03
0,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada "mücadeleye devam edeceği" mesajını verdi.

28 Mayıs 2023 | 22:07
Son Güncellenme: 28 Mayıs 2023 | 22:13
0
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama

Anadolu Ajansı verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda sandıkların yüzde 99.54'ü açıldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.12'sini aldı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde yüzde 47.88 oy oranında.

Seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında ilk olarak bizler duracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Sevgili halkım, hakkınızın yenmesine müsade edemezdim etmedim. Eziyetlere haksız hukuksuz adaletsiz bir düzene susup dilsiz şeytan olamazdım. Evlatlarımız işsiz hayata tutunmaya çalışırken sizin hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim etmedim. Milyonlarca göçmenin gelip sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım.

Hepimiz bir aileyiz. Her gün her şeye zam gelirken, halkımın belimin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedim. Ben bir kardeşiniz, bir evladınız, bu toprakların insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim. Sizlerden bir ricam var. Kendiniz için, evlatlarınız için, emeklilerimiz için, demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir partiye seferber edildi.

CHP ve Millet İttifakı tüm unsurları ile her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim, ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntılar karşısında da ilk olarak bizler duracağız. Şu andan itibaren bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürecek, biz buradayız."

İlgili Haberler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamalar
0
  • ALTIN GRAM - TL 1253,03 0,24%
  • ALTIN ONS 1946,69 0%
  • BIST 100 4580,67 3,45%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,0206 0,2377%
  • EURO/TURK LIRASI 21,6569 1,0827%
  • EURO/USD 1,0725 -0,0177%
  • INGILIZ STERLINI 1,23398 -0,0745%
  • JAPON YENI 140,634 -0,01%
  • KANADA DOLARI 1,36019 -0,10722%
  • RUS RUBLESI 79 -1,2808%
Günün En Çok Okunanları
Bankacılıktan sonra bu işe girdi: Saksılarda üretiliyor, ihracatı da yapılıyor
Bu otoparkların sayısı artıyor
Bu otoparkların sayısı artıyor
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı
Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı
Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidiyor
GERİ
İLERİ
Bankacılıktan sonra bu işe girdi: Saksılarda üretiliyor, ihracatı da yapılıyor
Bu otoparkların sayısı artıyor
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
Bu otoparkların sayısı artıyor
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL