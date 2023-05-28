Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamalar

Anadolu Ajansı verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda sandıkların yüzde 99.02'si açıldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.07'sini aldı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde yüzde 47.93 oy oranında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutunun önünde bekleyen halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu, milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim; 'Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız.' Hep 'Bu sevda burada bitmez.' dedik. Öyle mi?" dedi.

"Seçimin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi, 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Biz 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir.

Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. "Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Bunun için terör örgütünden karanlık mahfillerle herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Hesap uzmanı ya bu işleri çok iyi bilir. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP, bunun bay bay Bay Kemal'e hesabını soracaktır.

Devam Edecek