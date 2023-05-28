ARA
Bist 100
4580,67
3,45%
Bist 100
Dolar/TL
19,9731
0,1595%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4249
0,1833%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0727
-0,0093%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1250,06
0,45%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır." dedi.

28 Mayıs 2023 | 20:25
Son Güncellenme: 28 Mayıs 2023 | 21:07
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamalar

Anadolu Ajansı verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda sandıkların yüzde 99.02'si açıldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.07'sini aldı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde yüzde 47.93 oy oranında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutunun önünde bekleyen halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu, milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim; 'Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız.' Hep 'Bu sevda burada bitmez.' dedik. Öyle mi?" dedi.

"Seçimin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi, 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Biz 'öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. 

Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. "Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Bunun için terör örgütünden karanlık mahfillerle herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Hesap uzmanı ya bu işleri çok iyi bilir. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP, bunun bay bay Bay Kemal'e hesabını soracaktır.

Devam Edecek

 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1250,06 0,45%
  • ALTIN ONS 1946,69 0,3%
  • BIST 100 4580,67 3,45%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,9731 0,1595%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4249 0,1833%
  • EURO/USD 1,0727 -0,0093%
  • INGILIZ STERLINI 1,2349 0,21587%
  • JAPON YENI 140,647 0,421%
  • KANADA DOLARI 1,36165 -0,18985%
  • RUS RUBLESI 79 -1,2808%
Günün En Çok Okunanları
Bankacılıktan sonra bu işe girdi: Saksılarda üretiliyor, ihracatı da yapılıyor
Bu otoparkların sayısı artıyor
Bu otoparkların sayısı artıyor
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı
Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı
Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidiyor
GERİ
İLERİ
Bankacılıktan sonra bu işe girdi: Saksılarda üretiliyor, ihracatı da yapılıyor
Bu otoparkların sayısı artıyor
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
Bu otoparkların sayısı artıyor
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL