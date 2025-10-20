Milli robot köpek için geri sayım başladı: 2026 başında sahaya çıkıyor

Yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet gösteren start-up firması Hyperever, savunma teknolojilerinin test edildiği NATO etkinliğine 4 bacaklı otonom robot prototipi PROTEO ile katıldı ve kıyı güvenliği çalışmalarında yer aldı.
NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (NATO ACT) liderliğinde, akademi, endüstri ve devlet kuruluşlarının katılımıyla yürütülen 4 aşamalı NATO İnovasyon Sürekliliği Girişimi, ittifak içinde ortaya çıkan ve çığır açan teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu girişimin "deney/gösterileri" içeren final aşaması ise Türkiye’de gerçekleştirildi.
Yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet gösteren start-up firması Hyperever, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Şirket, faaliyette 4 bacaklı otonom robot prototipi PROTEO’yu tanıttı.
İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te faaliyet gösteren Hyperever, eklemli robot tasarımı, gömülü sistemler, yerleşik yazılım ve otomasyon çözümleri üzerine çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sonucunda geliştirilen 4 bacaklı askeri yapay zekâ robotu PROTEO, gözetleme, lojistik destek ve patlayıcı madde imha gibi görevlerde kullanılabilecek.
Zorlu arazi koşullarında ağır yükleri kolaylıkla taşıyabilen PROTEO, çevik hareket kabiliyetiyle öne çıkıyor. Kompakt ama güçlü yapısı sayesinde, GNSS ve gelişmiş yapay zekâ desteğiyle otonom, yarı otonom ve manuel kontrol modlarında çalışabiliyor.
“Robot köpek” olarak tanımlanan PROTEO, bu özellikleriyle zorlu operasyonlarda askeri personelin en önemli destekçisi olmayı hedefliyor.
PROTEO, 35 kilogram faydalı yük kapasitesi, 4-6 saat kullanım süresi, kısa süreli koşuda saatte 12 kilometreye ulaşan hızıyla görev yapabilecek. Hyperever Kurucusu ve Genel Müdürü Çayan Baykal, etkinlik boyunca farklı firmalarla entegre şekilde çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda düşman unsurlara karşı kıyı şeridi güvenliğinin sağlanmasına katkı sağladıklarını anlatan Baykal, görev sırasında sahadan topladıkları görüntü ve verileri anlık olarak merkeze gönderdiklerini bildirdi.
Start-up firması olarak kısa sürede ilk prototiplerini ortaya koyduklarını vurgulayan Baykal, "Bu sırada çok ciddi bir bilgi birikimini şirket bünyesinde oluşturduk. Robot daha çok meskun mahal, mağara-tünel operasyonlarında çeşitli görevler icra etmek üzere tasarlandı. Faaliyete katılan robotumuz ilk prototip versiyonumuz. Önümüzdeki yılın başlarında standartlara uygun robotumuzu sahada görebileceksiniz." ifadelerini kullandı. PROTEO'nun muadillerden üstün yanlarına ilişkin soruya ise Baykal şöyle yanıt verdi: "Bizim konseptimiz zorlu koşullara robotumuzun dayanıklı olmasına dayanıyor. Gerçekten çok hassas cihazlar. Konseptimizin askeri tarafta kullanılabilmesi için bu özelliklere sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi çok kritik. Biz bir platform yapıyoruz, üzerine eklenecek faydalı yüklerle beraber farklı görevleri yerine getirebilecek. Faydalı yük taşıma kapasitesi ne kadar fazla olursa o kadar iyi olacak. Yeni versiyonumuzda da 35 kilograma kadar taşıyabilecek robotumuz."
Baykal, askeri ihtiyaçlar yanında sivil güvenliğin de ana odak noktaları arasında yer aldığını söyledi. Platformun özellikle zorlu çevresel koşullara uyumlu olacağını vurgulayan Baykal, çeşitli devriye görevlerinin otonom şekilde robot tarafından yapılabileceğini belirtti. Baykal, burada oluşturdukları bilgi birikimiyle insansız robotlara geçiş yapmayı planladıklarını bildirdi.