Milyarder yatırımcı Warren Buffett'tan gençlere 1 tavsiye

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CNBC'nin haberine göre ünlü yatırımcı ve milyarder Warren Buffett’ın gençlere bir tavsiyesi var: Anlaşılır bir şekilde yazmayı ve konuşmayı öğrenmeye odaklanın.



Buffett, gençlerin kendilerine yatırım yapmasının en kolay yolunun hem yazılı hem de sözlü iletişim becerilerini geliştirmek olduğunu söylüyor.



Buffett, iletişim kuramamayı karanlıkta göz kırpmaya benzetiyor yani hiçbir şey olmaz diyor. Ünlü milyardere göre çok zeki, çok donanımlı olsanız da önemli olan bunu aktarabilmek. Aktarma yolu da iletişimden geçiyor.



CNBC'nin aktardığına göre bir diğer ünlü girişimci Richard Branson da etkili bir şekilde iletişim kurabilmenin başarı için kritik öneme sahip olduğunu söylüyor.



İngiliz işadamı 2016 blog gönderisinde “Bugün bir girişimci olarak başarılı olmak istiyorsanız, aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı da olmalısınız. Elbette, ürününüz veya fikriniz çöpse, iyi bir hikaye anlatıcısı olmanın bir anlamı yok. Ama harika bir ürün yaratmak da yeterli değil; insanlara bunu nasıl anlatabileceğinizi de düşünmeniz gerekiyor" demişti.