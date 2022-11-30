ARA
Bist 100
5186,82
3,63%
Bist 100
Dolar/TL
18,6441
0,0039%
Dolar/TL
Euro/TL
19,693
0,2957%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0563
0,2729%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1072,88
-0,4%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Milyarder yatırımcı Warren Buffett'tan gençlere 1 tavsiye

Milyarder yatırımcı Warren Buffett'tan gençlere 1 tavsiye

30 Kasım 2022 | 22:18
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:18
0
Milyarder yatırımcı Warren Buffett'tan gençlere 1 tavsiye
CNBC'nin haberine göre ünlü yatırımcı ve milyarder Warren Buffett’ın gençlere bir tavsiyesi var: Anlaşılır bir şekilde yazmayı ve konuşmayı öğrenmeye odaklanın.

Buffett, gençlerin kendilerine yatırım yapmasının en kolay yolunun hem yazılı hem de sözlü iletişim becerilerini geliştirmek olduğunu söylüyor.

Buffett, iletişim kuramamayı karanlıkta göz kırpmaya benzetiyor yani hiçbir şey olmaz diyor. Ünlü milyardere göre çok zeki, çok donanımlı olsanız da önemli olan bunu aktarabilmek. Aktarma yolu da iletişimden geçiyor.

CNBC'nin aktardığına göre bir diğer ünlü girişimci Richard Branson da etkili bir şekilde iletişim kurabilmenin başarı için kritik öneme sahip olduğunu söylüyor.

İngiliz işadamı 2016 blog gönderisinde “Bugün bir girişimci olarak başarılı olmak istiyorsanız, aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı da olmalısınız. Elbette, ürününüz veya fikriniz çöpse, iyi bir hikaye anlatıcısı olmanın bir anlamı yok. Ama harika bir ürün yaratmak da yeterli değil; insanlara bunu nasıl anlatabileceğinizi de düşünmeniz gerekiyor" demişti.
Etiketler
Manşet2
0
  • ALTIN GRAM - TL 1072,88 -0,4%
  • ALTIN ONS 1789,85 -0,4%
  • BIST 100 5186,82 3,63%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6441 0,0039%
  • EURO/TURK LIRASI 19,693 0,2957%
  • EURO/USD 1,0563 0,2729%
  • INGILIZ STERLINI 1,2287 0,24149%
  • JAPON YENI 137,18 0,415%
  • KANADA DOLARI 1,36591 0,08426%
  • RUS RUBLESI 62,8 -0,9464%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL