Milyonlar değerinde bilinmeyen Rembrandt portresi keşfedildi

Hollandalı ustanın akrabalarına ait bu samimi resimlerin açık artırmada 5 ila 8 milyon sterlin (120 - 200 milyon TL) arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

İmzalı ve 1635 tarihli resimler, Rembrandt'la evlilik yoluyla akraba olan yaşlı bir karı kocaya ait.

Resimler, Hollanda'nın Leiden şehrinin önde gelen ailelerinden zengin tesisatçı Jan Willemsz van der Pluym ve eşi Jaapgen Carels'i tasvir ediyor.

"Olağanüstü"

Çiftin oğulları Dominicus van der Pluym, Rembrandt'ın kuzeni Cornelia van Suytbroec'le evliydi. Çiftin ayrıca, Rembrandt'la birlikte eğitim aldığı düşünülen ve sanatçının hayatta kalan tek varisi Titus'u vasiyetine dahil eden Karel van der Pluym adında bir çocukları olmuştu.

Satışı gerçekleştiren Christie's Müzayede Evi'nin uzmanları basın açıklaması yaparak "Aile resimleri beğenmiş ama Rembrandt'a ait olduklarından hiçbir zaman emin olamamış ve bu konuyu hiç araştırmamışlar" dedi.

Bu koleksiyonda sessizce duruyor ve dikkatlerden uzak bir şekilde saklanıyorlarmış.

Christie's müzayede evinden Henry Pettifer, resimleri "olağanüstü" olarak nitelendirdi.

Bunlar onun büyük, resmi portrelerinden farklı olarak çok daha spontane ve samimi. Bence bunun nedeni, bakıcıların Rembrandt'la çok yakından ilişkisi olması.

Daha çok Rembrandt'ın kendi yakın çevresinden geliyorlar. Bunları resmi siparişlerden ziyade kişisel belgeler olarak görmeliyiz.

Rembrandt van Rijn tarafından 1635'te imzalanmış ve tarih atılmış olan oval biçimli yağlıboya portreler, yaklaşık 20 santimetre boyunda ve 16,5 santimetre eninde. Bu da resimlerin Rembrandt'ın bilinen en küçük portrelerinden biri olduğu anlamına geliyor.

Portreler haziranda New York ve Amsterdam'da yapılacak bir turun ardından sergilenmek ve açık artırmaya çıkarılmak üzere Londra'ya dönecek.

Tüm zamanların en ünlü sanatçılarından biri olan Rembrandt, 1606'da Leiden'de, zengin bir değirmencinin en az 10 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya geldi.

Klasik bir eğitimin ve diğer ressamların yanında çırak olarak çalıştığı yılların ardından, 21 yaşına geldiğinde kendi atölyesini kurdu ve hızla üne kavuştu.

Dünyanın en büyük Rembrandt eserleri koleksiyonuna sahip olan Rijksmuseum'a göre Hollandalı usta, aile üyelerinin ve tanıdıklarının portrelerini çizerek sanatını geliştirdi.

Hollanda'da "Altın Çağ" olarak bilinen 17. yüzyıl sanat ortamına yön verdi. 1669'da Amsterdam'da hayatını kaybetti.