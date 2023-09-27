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MİT, doktor ve sağlık personeli istihdam edecek: Başvuru şartları

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde farklı branşlarda doktor ve sağlık personeli istihdam edilecek. İşte başvuru şartları ve detaylar

27 Eylül 2023 | 09:01
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MİT, doktor ve sağlık personeli istihdam edecek: Başvuru şartları

MİT'in kariyer sayfasından doktor ve sağlık personeli için alım duyurusuna çıkıldı. Buna göre, teşkilat bünyesinde istihdam edilecek doktorlar ve sağlık personeli, MİT personelinin her türlü sağlık ihtiyacına cevap vermek amacıyla, ileri teknoloji ve modern imkanlarla donatılmış, Ankara ve İstanbul'da kurulu Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde görev yapacak.

Başvuruda bulunmak isteyen doktorların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye'deki üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olması, 44 yaşını doldurmaması, uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübeye sahip olması (diş hekimleri ile pratisyen hekimler için en az 10 yıl) gerekiyor.

Ayrıca zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemek, herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak, alanıyla ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni yöntem teknik ve teknolojilere hakim olmak, yoğun,vardiyalı, nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek, gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak da şartlar arasında sıralanıyor.

Bu çerçevede, MİT'in Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde, nöroloji, iç hastalıkları, tıbbi biyokimya, çocuk hastalıkları, KBB, göz hastalıkları, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, diş hekimi ve pratisyen hekimler istihdam edilecek.

Sağlık personelinde aranan temel şartlar

MİT, ayrıca Ankara ve İstanbul'da kurulu Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde fizyoterapist, diyetisyen, biyolog, laboratuvar teknikeri, yoğun bakım hemşiresi, çocuk hemşiresi ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) alanında hemşire alımı da yapacak.

Bu alanlarda başvuru yapmak isteyen sağlık personelinin sahip olması gereken temel şartlar ise şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve YÖK'e bağlı üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun olmak. 35 yaşını doldurmamak, uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübeye sahibi olmak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu ile üniversitelere karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak, zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak. Ayrıca alanıyla ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi, yöntem, teknik ve teknolojilere hakim olmak, iletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkınlık, yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek, gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak."

Başvuruda bulunmak isteyen doktor ve sağlık personeli, MİT Kariyer Sayfası'ndan öz geçmişlerini gönderebiliyor.

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