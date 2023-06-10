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  • MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama... MSB: 5 işçi şehit oldu

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama... MSB: 5 işçi şehit oldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 5 işçinin şehit olduğu bildirildi.

10 Haziran 2023 | 10:49
Son Güncellenme: 10 Haziran 2023 | 12:22
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MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama... MSB: 5 işçi şehit oldu

Alınan ilk bilgiye göre, fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Patlamada yaralılar olduğu belirtildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

MSB: 5 işçi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Elmadağ'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi. (AA)
 

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