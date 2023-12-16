ARA
Bist 100
7993,85
2,31%
Bist 100
Dolar/TL
28,9901
0,031%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5992
-1,0156%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0895
-0,8865%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1881,42
-0,85%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı

Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurdu.

16 Aralık 2023 | 01:27
0
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı

Moody's'ten yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 15 Aralık tarihi verilen Türkiye için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1881,42 -0,85%
  • ALTIN ONS 2018,55 -0,88%
  • BIST 100 7993,85 2,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9901 0,031%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5992 -1,0156%
  • EURO/USD 1,0895 -0,8865%
  • INGILIZ STERLINI 1,26737 -0,76732%
  • JAPON YENI 142,249 0,314%
  • KANADA DOLARI 1,33781 -0,19807%
  • RUS RUBLESI 90,45 1,084%
Günün En Çok Okunanları
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Radisson Otel Grubu Türkiye’de büyümeye devam ediyor
Radisson Otel Grubu Türkiye’de büyümeye devam ediyor
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi geriledi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi geriledi
Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Şimşek detayları paylaştı: "Şimdi yatırım zamanı! Tüm sanayicilere açık davet…"
GERİ
İLERİ
IMF Başkanı'ndan kripto para mesajları
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Radisson Otel Grubu Türkiye’de büyümeye devam ediyor
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ'den 2024 yorumu: 4 konu belirleyici olacak
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Radisson Otel Grubu Türkiye’de büyümeye devam ediyor
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi geriledi
Tesla Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? 4 sebep...
'En kötü yemekler' listesine girmişti: Karadenizli işletmelerden itiraz var
Radisson Otel Grubu Türkiye’de büyümeye devam ediyor
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi geriledi
Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL