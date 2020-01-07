Moody’s: ABD ve İran açıktan askeri çatışmaya girmeyecek ama risk artıyor
Moody’s Investors Service, ABD’nin Bağdat’ta iran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nşn öldürmesinin bölgede tansiyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açtığına işaret etti.
Moody’s İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ardından bir araştırma notu yayımladı.
Kuruluş “Temel senaryomuzda, ABD ve İran’ın bölgede açıktan bir askeri çatışmaya girmekten kaçınacaklarını öngörmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte bir askeri çatışma riski geçtiğimiz birkaç günde kayda değer şekilde arttı” ifadelerini kullandı.
Yaşanacak olası bir çatışmanın kredi notlarına etkisinin çatışmanın büyüklüğü ve süresine, kritik önemdeki altyapıya vereceği hasara bağlı olduğunu belirten Moody’s, çatışmaya Irak ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin dahil olup olmayacaklarının da etki konusunda belirleyici olacağını vurguladı.
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