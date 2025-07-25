Morgan Stanley'den Türkiye raporu: TL tahmini ne oldu?

BloombergHT'nin haberine göre TCMB, temmuz ayında faizi 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çıktı. Morgan Stanley ekonomistleri bu kararın ardından yıl sonu faiz beklentisini yüzde 36'da sabit tuttu.

Morgan Stanley ekonomistleri, temmuz ayı faiz kararı öncesinde kalan dört toplantıda her seferinde 250 baz puanlık indirimle hedeflenen orana ulaşılmasını öngörüyordu. Ancak kararın ardından, eylül ayında 300 baz puan, ekim ve aralık aylarında ise 200’er baz puanlık faiz indirimi beklediklerini duyurdular.

Hande Küçük ve Arnav Gupta’nın da aralarında bulunduğu ekip, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 29’dan yüzde 30’a, dolar/TL beklentilerini ise 43’ten 45’e çıkardı.

Liraya ilişkin bu revizyonun, son dönemdeki hızlı değer kaybı eğilimine dayandığı belirtildi.