Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Foreks Haber'in aldığı bilgiye göre, yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 kuruş, benzin grubunda 9 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin fiyatı: 42.77 TL
Motorin litre fiyatı: 42.67 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 42.65 TL
Motorin litre fiyatı: 42.60 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 43.14 TL
Motorin litre fiyatı: 43.13 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 43.59 TL
Motorin litre fiyatı: 43.65 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL