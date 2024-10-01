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Motorin ve benzine zam bekleniyor (24 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Motorin ve benzinin litre fiyatına 2 Ekim çarşamba günü itibarıyla zam bekleniyor.

01 Ekim 2024 | 17:27
Motorin ve benzine zam bekleniyor (24 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Foreks Haber'in aldığı bilgiye göre, yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 kuruş, benzin grubunda 9 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin fiyatı: 42.77 TL
Motorin litre fiyatı: 42.67 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 42.65 TL
Motorin litre fiyatı: 42.60 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara 

Benzin litre fiyatı: 43.14 TL
Motorin litre fiyatı: 43.13  TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir 

Benzin litre fiyatı: 43.59 TL
Motorin litre fiyatı: 43.65 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL

 

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