Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Foreks Haber'in aldığı bilgiye göre, yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 kuruş, benzin grubunda 9 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 42.77 TL

Motorin litre fiyatı: 42.67 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 42.65 TL

Motorin litre fiyatı: 42.60 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.14 TL

Motorin litre fiyatı: 43.13 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 43.59 TL

Motorin litre fiyatı: 43.65 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL