MSB işçi alımı başvuru şartları neler? MSB İŞKUR başvuruları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) iş yerlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında sürekli işçi alımı yapılacağı bildirildi. Sürekli işçi alımı ilanında; "2025 Yılı Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 3.097 (üç bin doksan yedi) sürekli işçi temini yapılacaktı" denildi.

MSB İŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

MSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak işçi alımlarında adaylar, sınav öncesinde kura çekimiyle belirlenecek. Açık pozisyonlar için düzenlenecek sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, kontenjanın dört katı asil ve dört katı yedek aday olarak kurayla seçilecek.

Kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'da Ankara Cebeci'deki MSB Personel Genel Müdürlüğü'nde, noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonuçları, personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak.

Kura sonucunda sınav hakkı kazanan adayların, eğitim, tecrübe, mesleki sertifika gibi belgelerinin asılları ve fotokopileriyle birlikte belge kontrolüne katılması zorunlu olacak. Belge kontrolünün yapılacağı yer ve tarihler de yine personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI