MSB muvazzaf subay alımı yapıyor! MSB muvazzaf subay alımı başvuru tarihleri ve şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görevlendirilmek üzere, muvazzaf subay adayı temini yapmaktadır. Bu alımlar, en az dört yıllık lisans veya yüksekokulların farklı bölümlerinden mezun olan adayları kapsamaktadır. İhtiyaç duyulan sınıflara göre farklı bölümlerden mezuniyet şartı aranıyor.

MSB muvazzaf subay alımı başvuru tarihleri

Başvuru Tarihi : 14 - 26 Ekim 2025 (saat 23.30)

Başvuru Ücreti : 500 TL (Beşyüz Türk Lirası)

Başvuru Ücreti Yatırma Tarihi: DAHA SONRA BELİRLENECEKTİR.

İkinci Seçim Aşamaları : MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA

Başvurular nereden yapılacak?

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacak. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacak. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecek.

Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacak. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacak.

MSB muvazzaf subay alımı başvuru şartları ve diğer detaylar için tıklayınız