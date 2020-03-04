Mutabakat süreçlerini kolaylaştırıyoruz - Ekonomist

Mutabakat süreçlerini kolaylaştırıyoruz
Mutabakat süreçleri, muhasebe departmanlarını gerçekten zorlayan sıkıcı işler… Kolaymutabakat.com Kurucusu Asım Koç, mutabakat süreçlerini kolaylaştırıyor. Asım Koç, “Bugün, Kolaymutabakat’ın 3 bine ulaşmış müşterisi, Türkiye’deki 230 bin, Türkiye dışındaki 20 bini aşkın şirket ile 5 milyona yaklaşmış tekil mutabakat işlemi yaptılar” diyor.
LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER
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İş dünyasında günümüzde tüm süreçli kolaylaştıran uygulamalar yaygınlaşıyor. Muhasebe departmanlarını zorlayan mutabakat işlerini kolaylaştıran Kolaymutabakat.com, bugün 3 bine ulaşan müşterisinin Türkiye’deki 230 bin, Türkiye dışındaki 20 bini aşkın şirket ile 5 milyona yaklaşmış tekil mutabakat işlemi yapmasını sağladı. Kolaymutabakat.com Kurucusu Asım Koç ile şirketi ve sunduğu hizmetleri konuştuk.
Kolaymutabakat’ı kaç şirket kullanıyor? Kullanıcı sayınız nedir?
Kolaymutabakat.com‘u 2010 sonunda dünyanın ve Türkiye’nin ilk elektronik mutabakat sitesi olarak kurdum. Bugün, Kolaymutabakat’ın 3 bine ulaşmış müşterisi, Türkiye’deki 230 bin, Türkiye dışındaki 20 bini aşkın şirket ile 5 milyona yaklaşmış tekil mutabakat işlemi yaptılar. Kolaymutabakat gerçek anlamda Türkiye’nin mutabakat por-talıdır. Yurtdışında faaliyet gösteren easyrecon.com adı altında elektronik mutabakatın uygulamamız da var. Bugün sekiz farklı dili destekliyor ve sekiz farklı ülkede başarıyla kullanılıyor.
Kolaymutabakat şirketlerin dijital dönüşümünün neresinde? Sağladığınız faydalar nedir?
Mutabakat süreçleri, muhasebe departmanlarını gerçekten zorlayan, samimi olmak gerekirse oldukça sıkıcı işlerdir. Yüzlerce, binlerce müşteri ve tedarikçilerinizle düzenli olarak Cari Hesap ve BA-BS mutabakatını manuel yöntemlerle yapmak çok zordur.
Biz, mutabakat süreçlerinin tamamını internet üzerinden yaparak şirketlerin dijital dönüşümlerine katkı sağlıyoruz. Mutabakat bildirimlerinin otomatik yapılması, alıcı e-Posta adresi doğrulama ve önerme, yanıt vermeyenlere otomatik hatırlatma, ekstre takibi, elektronik ekstre kıyaslama ile mutabakat farklarının tanımlanması, mutabakat süreçlerinin tüm aşamalarının eksiksiz olarak uygulama üzerinde yapılması ve eşsiz raporlama özellikleriyle kolaymutabakat, muhasebecilerin elle yaptıkları işlerin yüzde 90’ından fazlasını kendisi otomatik olarak yapar. Bu dijital dönüşüm muhasebecilere çok büyük zaman kazandırarak verimliliklerin artmasını sağlar.
“YURTDIŞINDA BÜYÜYECEĞİZ”
“Bir numaralı projemiz, QNB Finansbank Dijital Köprü müşterilerini memnun Kolaymutabakat kullamcılarma dönüştürmek. Bir de yurtdışında büyüme hedeflerimiz doğrultusunda easyrecon. com da üzerinde çalıştığımız büyük projelerden biri. Geçen yıl ortasında canlıya aldığımız hesabimNe.com uygulamamızla ticari alacak yönetimine bambaşka bir boyut getirdik.
Akıllı Alacak Yönetim uygulaması “HesabımNe” ile işletmeler gerçek zamanlı ticari alacak yönetimini web ve mobil uygulamalar üzerinden yapabiliyorlar. İçinde hayatı kolaylaştıran birçok otomatik uygulama var. Şu anda aktif olarak kullanan müşterilerimizden ticari alacaklarındaki vade aşımlarında çok ciddi azalma sağladıklarını görüyoruz.”
Kolaymutabakat’ı kullanmak ismi gibi gerçekten kolay mı?
En başından başlarsak, kurulum diye bir iş yok örneğin. Bulutta çalışan Kolaymutabakat kurulum gerektirmiyor. Kullanıcılar kendilerine uyan abonelik paketlerinden birini satın alarak, hemen o gün kullanmaya başlıyorlar. Otomatik çalışan birçok fonksiyonla, Kolaymutabakat, kullanımı kolay bir uygulamadır. Kullanıcılarımız, internet üzerinden yaptığımız düzenli canlı eğitimlerimize katılarak site kullanımı hakkında her türlü detay bilgiyi uzman eğitmenlerimizden alabilirler.
QNB Finansbank Dijital Köprü projesinin elektronik mutabakat çözüm ortağısınız. İşbirliğiniz neleri kapsıyor?
Bu proje bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. QNB Finansbank’ın Dijital Köprü ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne yaptığı katkı devrimsel bir şey. Büyük bir dönüşümün miladı. Fikirden en uç uygulama noktasına kadar her aşamada muazzam destekleri var.
Dijital Köprü projesinin lansmanını duyduğumuz gün “biz bu projenin içinde olmalıyız” dedik. Kendimizi tanıtma aşamasından, karar ve uygulamaya geçmeye kadar olan sürecin hızı çok etkileyici. Kolaymutabakat olarak biz, QNB Finansbank Dijital Köprü projesinin elektronik mutabakat çözüm ortağıyız. Bu proje yalnızca dijital dönüşüm ürünlerinin kullanımını yaygınlaştırarak ülke ekonomisi için bir değer yaratmıyor, aynı zamanda ürün geliştiriciler olarak bizi de ileri taşıyor. Beraberce öğreniyoruz, geliştiriyoruz, uyguluyoruz.
QNB Finansbank Dijital Köprü ile şirketlerin dijital dönüşümüne nasıl bir katkı sağlıyorsunuz?
QNB Finansbank Dijital Köprü projesi ile en küçük işletmenin bile bu ürünleri kullanabilmesini sağlıyor ki, işte ben bu nedenle bu proje Türkiye’deki dijital dönüşümün miladıdır diyorum. Vizyon çok etkileyici. Bu proje ile tüm Dijital Köprü müşterilerine yıllık bin 500 adet mutabakat gönderimini ücretsiz olarak veriyoruz.
Bunun yıllık parasal karşılığı bin 390 TL. Her işletmeye bin 390 TL’lik bir avantaj sağlıyorlar. İşletmelerin bunun için yapması gereken tek şey QNB Finansbank Dijital Köprü üzerinden bir başvuru yapmaları. Bu başvuru sonrasında Kolaymutabakat hesapları otomatik olarak açılıyor ve şirketler hemen kullanmaya başlayabiliyorlar. Bunu hiçbir bedel ödemeden yapıyorlar. Bu işletmeler için muazzam bir fırsat ve kolaylık. Biz tüm gücümüzle bu yeni kullanıcılarımızın yanındayız.
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