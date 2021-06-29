Türk müteahhitler pandemiye rağmen yurtdışında proje üretmeye, yeni ülkeler keşfetmeye devam ediyor. Sektör ilk çeyrekte yurtdışında 3,1 milyar dolar tutarında 52 proje üstlendi. Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna proje sıralamasında ilk üçte yer alıyor.

Pandemi nedeniyle dünyada kapanmalar yaşanırken, hemen her sektörde işler aksıyor. Yurtdışı projelerde

de aksamalar ve kayıpların yaşandığı bu dönemde Türk müteahhitlerden güzel haberler geliyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, sektör bu yılın ilk çeyreğinde yurtdışında 3,1 milyar dolar tutarında 52 proje üstlendi.

Bu yıl proje alınan ülkeler sıralamasından 669 milyon dolarla Kazakistan başı çekti. Onu 486,6 milyon dolarla Azerbaycan, 405 milyon dolarla Ukrayna izliyor.

Geçtiğimiz yıllarda en çok proje alınan ülke sıralamasının lideri Rusya, bu yılın ilk çeyreğinde 367 milyon dolarla dördüncü sıraya geriledi.

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