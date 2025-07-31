"Mutfak ürünlerini Türk oyuncularla tanıtalım"

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Panama'da düzenlenen etkinliğe bu yıl Türkiye'den 17 firma gelirken, Latin Amerika'daki 12 ülkeden ise toplam 50 satın almacı ve büyük toptancı katıldı. İhracatı çeşitlendirmek ve yeni pazarlar oluşturabilmek adına ilk kez 10 sene önce düzenledikleri bu etkinliğe ara vermeden devam ettiklerini belirten EVSİD Başkanı Talha Özger, aradan geçen dönemde ihracatı yüzde 120 oranında artırdıklarını ve önümüzdeki dönemde daha hızlı bir ivme ile büyüyebileceklerini kaydetti.

Özger, bölgede Çin ile rekabet etmenin çok zor olmasına karşın Türk ürünlerine karşı bir farkındalık yaratmayı başardıklarına dikkat çekti.

"Sadece ürünleri değil, Türk kültürünü de tanıtıyoruz"

Latin Amerika'ya ilk heyet düzenlediklerinde ihracatın neredeyse sıfır noktasında olduğunu ifade eden Özger, şunları söyledi:

"10 sene önce geldiğimizde Türkiye'de böyle bir sanayinin, böyle bir endüstrinin olduğunu bilmeyen firma sayısı çok yüksekti. Biz ilk olarak kendi sektörümüzü ve gücümüzü anlattık, onlara güven verdik. Zaman içerisinde de Türkiye'nin mutfak eşyaları sektörünün gücünü artık bu bölgelerde hissettirmeye başladık. Eskiden restoranlarda veya otellerde herhangi bir Türk ürününe rastlanmazken şu anda pazarda Türk markalarımızı görmeye başladık. Ama tabi bunlar çok uzun soluklu işler ve sadece bir kere gelip ürünleri tanıtmakla olmuyor.

Bu tip organizasyonlarda sadece kendi ürünlerini pazarlamadıklarını vurgulayan Özger, "Bizler aynı zamanda birer Türk elçisi olarak da görevliyiz. Buraya gelen satınalmacılara Türkiye'de böyle bir endüstrinin olduğunu göstermenin yanında aynı zamanda Türk misafirperverliğini ve Türk kültürünü de tanıtıyoruz." dedi.

Uzak pazarlarda ihracatçılar olarak birlikte hareket etmenin önemine de işaret eden Özger, şöyle devam etti:

"Bu bölgelerde Çin çok büyük bir güç ve rekabet şansı çok zor. Ancak biz buna rağmen ürünlerimizi raflara koymayı başardık ve bundaki en önemli pay düzenlemiş olduğumuz ticaret heyetleri. Sonuçta bu kadar uzak bölgelere tek bir firma olarak gelmek çok zor. Ama bu tarz heyetler ve organizasyonlarla salonun içine girdiğinizde karşı tarafa bir konteynerin içine 3-5 firmadan ürünleri ülkesine getirme avantajını veriyorsunuz."

Özger, uzak pazarlarda sektör olarak birlikte hareket etmenin yanında farklı sektörlerin birlikteliğinin de çok işe yarayabileceğine dikkat çekti:

"Örneğin Hizmet İhracatçıları Birliği’ni işin içine dahil edip burada en çok izlenen Türk dizilerinin oyuncularıyla, yapımcılarıyla eş zamanlı bir heyet düzenlenirse, bu hem bizim ticaretimize hem ülke ihracatına çok pozitif şekilde katkı sağlayacaktır."

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ilk altı ayını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3.5 düşüşle 3.3 milyar dolar ihracatla tamamladığını belirten Özger, bunda ana pazar olan Avrupa ve dünya genelindeki talep düşüşünün etkili olduğunu söyledi.

"Neredeyse herkes Türkiye'yi biliyor ve dizileri izliyor"

Etkinliğe katılan Türkiye Cumhuriyeti Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy da Türk firmalarının Panama'ya çok yoğun bir ihracatı olduğunu belirterek ikili ticaret hacminin geçen sene 532 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Panama'nın ekonomisinin yüzde 70'inin ithalata bağlı olduğuna dikkat çeken Ersoy, bu anlamda ihracatçılar için çok önemli fırsatlar olduğunu kaydetti. Ayrıca Panama'nın yeni başladığı altyapı yatırımlarının da Türk firmaları için bir potansiyel oluşturduğunu aktaran Ersoy, "Yatırım anlamında da önemli avantajlar sağlıyorlar. Türk firmaları için özellikle lojistik, ilaç ve inşaat sektöründe önemli yatırım fırsatları olabilir." dedi.

Panama'da Türk dizilerinin de çok büyük ilgi gördüğünün altını çizen Ersoy, "Her akşam 8'den 12'ye kadar en büyük kanallarda Türk dizileri gösteriliyor. Neredeyse herkes Türkiye'yi biliyor ve dizileri izliyor. Bizim bile bilmediğiniz oyuncuları ve yüzleri burada biliyorlar, tanıyorlar. Hatta bazı arabaların arkasında bile dizilerin isimleri yazıyor. Ben Türkiye ile Panama ilişkilerinin gelişmesinde çok büyük potansiyel görüyorum. Türk ihracatçıları için de, Türk yatırımcıları için de Panama'nın güzel fırsatlar sunduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de iş adamlarımızı daha fazla burada görmek istiyoruz." diye konuştu.

