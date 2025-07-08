Nefes Kredisi'nde faiz oranı ve vadeler ne kadar?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi başvurularının bugün itibariyle başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. TOBB Nefes Kredisi başvuruları için ise belirlenen bankaların Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinin olduğu açıklandı. İşte Nefes Kredisiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları:
1 FAİZ ORANI NE KADAR?
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu bugün yaptığı açıklamada faiz oranları için şunları söyledi:
- Başvurular, bugünden itibaren başladı. TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma tahsis edilmiş limitler dahilinde, risk durumuna göre azami 1 milyon TL ile 2,5 milyon TL aralığında kredi kullanabilecek.
- Krediler, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak.
- 24 aya kadar vadeli kredilerde yüzde 38 faiz oranı, 24 aydan uzun vadeli kredilerde ise yüzde 37 faiz oranı uygulanacak. Başvurularda 5 bin TL başvuru ücreti, yüzde 0,5 banka komisyonuyla, yüzde 1 kefalet komisyonu alınacak.
- Üyelerimiz, TOBB Nefes Kredisi işlemlerinde kullanılmak üzere odamız tarafından ücretsiz olarak verilecek faaliyet belgesi ile anlaşmalı olan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapabilecekler.
- KOBİ’lerimiz için finansmana erişimin en büyük sıkıntılardan biri olduğu bir dönemde uygulamanın tekrar hayata geçmesinde büyük emekleri olan başta TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
2 ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Nefes Kredisiyle ilgili açıklama yaptı. Gürsel Baran'ın paylaşımı şöyle:
KOBİ’lerimize Nefes Olacak Destek Başladı. Ankara Ticaret Odası üyelerimizi, TOBB öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu güvencesiyle, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı ve Kredi, Denizbank ile Ziraat Katılım iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nden faydalanmaya davet ediyorum.
Enflasyonla mücadele sürecinde üretimini, istihdamını ve ticaretini sürdürmeye gayret eden KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla devreye alınan Nefes Kredisi, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve 2,5 milyon TL’ye kadar destek imkânı sunuyor.
KOBİ’lere nefes olacak bu destekle birlikte, ticaretin ve üretimin çarklarının daha güçlü döneceğine, istihdamın artacağına ve nihayetinde ülke ekonomimizin büyümesini sürdüreceğine inanıyoruz. Bu önemli adımda emeği geçen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, Kredi Garanti Fonumuza ve destek sağlayan tüm banka yönetimlerine şükranlarımı sunuyorum.
3 KİMLER BAŞVURABİLİR?
TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi’ne başvurabilir. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor.
4 KREDİ LİMİTİ
TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak.