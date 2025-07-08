Nefes Kredisi'nde faiz oranı ve vadeler ne kadar?

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Nefes Kredisiyle ilgili açıklama yaptı. Gürsel Baran'ın paylaşımı şöyle:

KOBİ’lerimize Nefes Olacak Destek Başladı. Ankara Ticaret Odası üyelerimizi, TOBB öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu güvencesiyle, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı ve Kredi, Denizbank ile Ziraat Katılım iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nden faydalanmaya davet ediyorum.

Enflasyonla mücadele sürecinde üretimini, istihdamını ve ticaretini sürdürmeye gayret eden KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla devreye alınan Nefes Kredisi, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve 2,5 milyon TL’ye kadar destek imkânı sunuyor.

KOBİ’lere nefes olacak bu destekle birlikte, ticaretin ve üretimin çarklarının daha güçlü döneceğine, istihdamın artacağına ve nihayetinde ülke ekonomimizin büyümesini sürdüreceğine inanıyoruz. Bu önemli adımda emeği geçen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, Kredi Garanti Fonumuza ve destek sağlayan tüm banka yönetimlerine şükranlarımı sunuyorum.

